«طيران الإمارات» توقّع اتفاق تعاون مع «سياحة مالطا» وترسخ الشراكة مع «إكسبيديا»

وقّعت طيران الإمارات، اتفاقية مع هيئة السياحة في مالطا لتعزيز السياحة الوافدة من خلال جهود تسويقية مشتركة. وقع الاتفاقية تييري أوكوك، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الغرب «أوروبا والأمريكتان»، وكارلو ميكاليف، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في مالطا، وذلك خلال معرض برلين الدولي للسياحة والسفر «آي تي بي برلين 2025».

وبموجب الشراكة الاستراتيجية، ستستفيد طيران الإمارات من شبكتها العالمية الواسعة للترويج لمالطا كوجهة سياحية رائدة، وستشمل المبادرات رحلات تعريفية للإعلاميين من الأسواق المستهدفة الرئيسية لاستكشاف جاذبية مالطا.

وقال عدنان كاظم نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن مالطا وجهة رئيسية ضمن شبكة وجهاتنا الأوروبية منذ أكثر من عقدين، وقد شهدنا تزايد شعبيتها وجهة سياحية مفضلة على مر السنين وتؤكد الاتفاقية التزامنا بدعم قطاع السياحة في مالطا.

وقال إيان بورج، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والسياحة في مالطا إن هذه الاتفاقية تعزز التعاون طويل الأمد بين مالطا وطيران الإمارات، كما ستمكننا من الوصول إلى عدد أكبر من المسافرين.

من ناحية أخرى، عززت طيران الإمارات، ومجموعة إكسبيديا شراكتهما طويلة الأمد من خلال التكامل لواجهة برمجة التطبيقات (NDC) الخاصة بطيران الإمارات مع علامات مجموعة إكسبيديا، ما يتيح اتصالاً مباشراً يوفر لعملاء المجموعة العالميين إمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من خيارات الأسعار والخدمات التي تقدمها الناقلة.