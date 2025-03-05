طيران الإمارات تعرض مميزات A350 في ألمانيا

استقبل السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وعدنان كاظم، نائب رئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، ونبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات، وفداً من كبار الشخصيات تضمّن كاي فيغنر، عمدة مدينة برلين، وديتر جانيسيك، منسق الحكومة الفيدرالية للصناعة البحرية والسياحة، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وجوليا سيمبسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجلس السفر والسياحة العالمي، ونوربرت فيبيج، رئيس رابطة السفر الألمانية، والدكتور ماريو توبياس، الرئيس التنفيذي لشركة ميسي برلين، في جناح طيران الإمارات في جولتهم الرسمية في افتتاح نسخة هذا العام من معرض برلين الدولي للسياحة والسفر «آي تي بي برلين 2025».

واطلع الوفد رفيع المستوى في الجولة على أحدث ميزات مقصورة طائرة الإمارات إيرباص A350 والتي تعرضها أول مرة في ألمانيا، إضافة إلى منتجات الناقلة الشهيرة الأخرى ومن ذلك جناح طيران الإمارات للدرجة الأولى «Gamechanger».

وتقدّم طيران الإمارات خدماتها إلى ألمانيا منذ سنة 1987، وحافظت على التزامها دعم السياحة والاقتصاد المحلي في السوق، ولأكثر من 20 عاماً، أبدت طيران الإمارات أيضاً اهتمامها بإضافة برلين إلى شبكة وجهاتها العالمية وتوسيع نطاق عملياتها في ألمانيا.

وقال فولكر جراينر، نائب رئيس طيران الإمارات لشمالي ووسط أوروبا: «على مدى ثلاثة عقود، يمثل معرض برلين الدولي للسياحة والسفر أكبر حضور لطيران الإمارات خارج سوقنا المحلية في دبي، حيث تستعد الناقلة لثلاثة أيام حافلة بالفعاليات في المعرض، مع خططها لإطلاق شراكات استراتيجية جديدة وتوسيع آفاق التعاون الحالية مع مجالس السياحة وشركات الطيران وغيرها من الكيانات المهمة ضمن منظومة السفر والسياحة، ما يشير إلى ثقتنا بمستقبل الصناعة وتعزيز السفر من وإلى أوروبا عبر التسويق المشترك والمبادرات التجارية الأخرى».