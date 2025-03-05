محطات إضافية في دبي وأبوظبي لرحلات «سيليستيال» البحرية

أعلنت شركة سيليستيال تحديث مسار رحلاتها البحرية الممتدة على مدار ثلاث أو أربع ليالٍ على متن سفينة سيليستيال ديسكافري ضمن برنامج آيكونيك أرابيا لعام 2025. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع قرب اختتام البرنامج لأول مواسمه في منطقة الخليج العربي خلال شهر مارس.

ومن المقرر أن يشمل مسار الرحلات الموسعة محطات إضافية في دبي وأبوظبي والدوحة، مع إدراج رأس الخيمة كوجهة جديدة ضمن خط السير.

وقال لي هاسليت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة سيليستيال: «ساهم النجاح الكبير الذي حققه موسمنا الأول في منطقة الخليج العربي في تعزيز إدراكنا لتطلعات الضيوف والشركاء. لذلك يسعدنا الإعلان عن التعديلات الخاصة بمسار الرحلات استجابة لآرائهم، وقد تلقينا ردود فعل إيجابية للغاية منذ إطلاق رحلاتنا الشتوية في الخليج العربي، حيث كشف المسافرون الدائمون والجدد عن رغبة أكبر في استكشاف هذه المنطقة المذهلة».

وأضاف هاسليت: «أبدى ضيوفنا شغفاً عارماً تجاه الوجهات الأيقونية مثل دبي وأبوظبي. كما أعربوا عن رغبتهم باستكشاف مزيد من المحطات البعيدة عن المسارات المعتادة، والتي تشكّل أحد عناصر التميز في رحلات سيليستيال، مثل جزيرة صير بني ياس والمنتجع الساحلي في خصب.

وتشتهر سيليستيال بإطلاق رحلات غامرة تمنح الضيوف تجارب غنية بالوجهات المختلفة، وهذا ما دفعنا إلى تحديث مسارات آيكونك أرابيا لموسم 2025، بهدف إتاحة الفرصة لقضاء وقت أطول في المحطات المفضلة للزوار، مع إضافة محطة جديدة في رأس الخيمة المذهلة».