منتجعات حتّا ووادي هب تطلق تجربة رمضانية

أعلنت منتجعات حتّا وحتّا وادي هب إطلاق تجربة رمضانية غامرة مفعمة بالهدوء والسكينة وسط طبيعتها الخلابة وإطلالاتها الآسرة على جبال الحجر. وتجمع التجربة 18 خياراً من الأنشطة المشوقة في مساحات حتّا الخارجية، بما فيها تجربة المسار الانزلاقي ورمي الرمح وزلاقات دروب إن وغيرها الكثير.

ويمكن لجميع الضيوف من مختلف الأذواق والتفضيلات الاستمتاع بأجواء الراحة والسكينة، أو خوض أروع المغامرات ضمن مجموعة واسعة من النشاطات، بدءاً من رياضة الرماية بالسهام وتجربة المسار الانزلاقي ومسارات الحبال، وصولاً إلى أنشطة زلاقات دروب إن والمشي فوق الشبكة وقيادة الدراجات الجبلية على مسارات وعرة.