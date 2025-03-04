الإمارات للشحن الجوي: التزام بمكافحة التجارة غير الشرعية في الأحياء البرية

أكدت الإمارات للشحن الجوي، التزامها مكافحة التجارة غير المشروعة في الأحياء البرية. كما أكدت بمناسبة قرب الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية أن هذا الالتزام لا يقتصر على مكافحة هذه التجارة غير المشروعة وإنما أيضاً دعم الجهود العالمية في هذا المجال بهدف الحفاظ على جمال وتنوع العالم الطبيعي للأجيال القادمة.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «تحرص الإمارات للشحن الجوي التي تدعم في كل يوم سلاسل التوريد العالمية، وتربط الشركات بالموردين والعملاء في أكثر من 145 وجهة في العالم، على اتخاذ سياسات حازمة تجاه التجارة غير المشروعة في الحياة البرية وتبذل جهوداً مكثفة لمكافحتها، برفض نقل منتجات الحياة البرية المهربة، ودعم جهود شبكة اللوجستيات البرية والجوية والبحرية للحيلولة من دون مرور هذه التجارة غير المشروعة عبر مساراتها.

ونحن ملتزمون مواصلة العمل للحفاظ على الحياة البرية بتنفيذ برامج تعليم وتوعية مستمرة لموظفينا وعملائنا، وتحديث بروتوكولاتنا التشغيلية بما يتماشى مع أحدث الإرشادات من منظمات البيئة والحياة البرية والحكومات».

واعتمدت الإمارات للشحن الجوي، منذ تأسيسها، سياسة عدم التسامح مطلقاً مع التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، وفرضت حظراً كاملاً على نقل حصيلة صيد الحيوانات الأربع الكبرى، وحتى في الوجهات التي تسمح بصيدها.