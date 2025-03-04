«دناتا» تفتتح صالة «مرحبا» في مطار كلارك بالفلبين

أعلنت «مرحبا»، العلامة التجارية العالمية للضيافة في المطارات التابعة لدناتا، عن توسعها في الفلبين بإطلاق صالة جديدة وواسعة في مطار كلارك الدولي، وتكمل هذه الإضافة خدمات الاستقبال والترحيب الشهيرة التي تقدمها «مرحبا»، والتي كانت متاحة في المبنى 2 بالمطار منذ 2023.

تقع صالة «مرحبا» الجديدة عند البوابة 9 في مبنى المغادرة، وتوفر ملاذاً مريحاً لما يصل إلى 170 ضيفاً، حيث سيستمتع المسافرون ببوفيه متنوع طوال اليوم، يضم مأكولات محلية وعالمية، مع مجموعة متنوعة من المشروبات الساخنة والباردة. ويمكن للضيوف الاسترخاء بغرف خاصة، ومشاهدة التلفزيون المباشر، أو إنجاز أعمالهم بغرف الاجتماعات، مع الاستفادة من خدمة الواي فاي المجانية عالية السرعة.