الترويج للسياحة بعجمان في برلين

بدأت دائرة التنمية السياحية بعجمان تحضيراتها للمشاركة في معرض بورصة برلين الدولي لعام 2025، الذي يعدّ منصة عالمية تجمع آلاف العارضين وقادة الأعمال وخبراء السياحة، وينطلق المعرض غداً ويستمر حتى 6 مارس. وخلال المعرض، ستقدم الدائرة أهم العروض والخدمات التي تقدمها إمارة عجمان في المجالات السياحية والثقافية والضيافة.

وقال محمود الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: «نسعى في الدائرة للارتقاء بالسياحة المحلية عبر استعراض أهم المعالم والمقاصد السياحية التي تمتاز بها الإمارة وسط منصة تجمع مشاركين من كل أقطار العالم.

وتأتي مشاركتنا بمعرض بورصة برلين الدولي 2025 تماشياً مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضور ومكانة عجمان كوجهة عالمية للسفر، تجمع الأصالة والجمال والحداثة في كافة القطاعات البيئية والثقافية والفندقية. ونحرص من خلال هذه المنصة العالمية على إبراز أهم الفرص الاستثمارية وإبرام الشراكات الاستراتيجية، مؤكدين على التزام إمارة عجمان بدفع التنمية السياحية المستدامة».