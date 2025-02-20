أجواء دبي الشتوية تسحر نجمات التنس

استثمرت نجمات التنس مشاركتهن في بطولة سوق دبي الحرة للتنس لزيارة أبرز المعالم السياحية في دبي والاستمتاع بأجوائها الشتوية الساحرة، وشواطئها الخلابة وتجاربها الترفيهية الفريدة، إضافة إلى تجارب التسوق في أفضل المراكز التجارية في العالم.

وزارت الإيطالية ياسمين باوليني المصنفة الرابعة عالمياً ومواطنتها سارة إيراني بطلة تنس دبي 2016 متحف القهوة في دبي ومركز محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري بمنطقة البستكية في حي الفهيدي التاريخي بدبي.

واستمتعت النجمتان بجماليات البيت الإماراتي ذي البراجيل والأبواب والنوافذ ذات الطابع التراثي القديم، إلى جانب المقتنيات التراثية والصور القديمة التي تحكي قصصاً وتاريخاً غنياً بالأحداث والإرث الحضاري والثقافي للإمارات.

تضمنت الزيارة تجربة التقاليد الإماراتية، مثل القهوة العربية والتمور والصقارة، مما زاد من تقدير الثنائي للتراث المحلي. كما شاركتا في مراسم تحضير القهوة العربية وتعرفتا على أهميتها في الضيافة الإماراتية.

ونشرت باوليني مجموعة من الصور على حسابها في «انستغرام» وهي تستمتع بجولة في حي الفهيدي التاريخي مع صديقتها نجمة التنس الإيطالية سارة إيراني، وهما يجلسان داخل بيت إماراتي تقليدي ويتناولان فنجان قهوة عربية، وإلى جانبهما دلة القهوة، التي استلهم منها تصميم «كأس» بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

وكشفت باوليني أنها تستمتع بالتسوق في دبي مول، وبتناول البيتزا من أحد المطاعم الإيطالية المتخصصة في منطقة سيتي ووك، موضحة أن دبي واحدة من أفضل المدن في العالم التي تستمتع بزيارتها ليس فقط للمشاركة في البطولة بل على فترات عديدة خلال العام وخاصة قبل انطلاق موسم التنس.

وأوضحت كوكو غوف، النجمة الأمريكية المصنفة الثالثة عالميا وبطلة «أمريكا المفتوحة 2023» أنها قضت أوقاتاً جميلة مع والدتها في دبي وقالت: كان الأمر ممتعاً للغاية. لقد ذهبنا إلى دبي مول وتناولنا العشاء هناك، صعدت إلى قمة برج خليفة، استمتعت بالمنظر البانورامي لدبي وبمشاهدة النافورة الراقصة.

كما صرحت اللاعبة المولودة في أتلانتا أنها تعشق شاطئ دبي، وأنها ستحاول زيارته في أول فرصة تحصل عليها عقب انتهاء مشاركتها في البطولة.

وأكدت البيلاروسية أرينا سابالينكا، أن لديها مجموعة من المطاعم المفضلة في دبي وتحرص على زيارتها كلما سنحت لها الفرصة.

وقالت المصنفة الأولى عالمياً إنها تستمتع وتشعر بسعادة غامرة في كل مرة تزور فيها دبي للمشاركة في بطولة التنس أو الاستعداد للموسم، وأنها لا تجد مثيلاً لسحرها وجمالها الخلاب في أي مكان آخر بالعالم، وأن عائلتها وأصدقاءها يشاركونها هذا الإعجاب الكبير بدبي.

ونشرت سابالينكا صورة عبر خاصية «ستوري» في انستغرام وهي تستمتع بمشاهدة أفق دبي الساحر من أحد المنتجعات السياحية.

وصرحت البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالمياً أن دبي واحدة من أجمل المدن التي زارتها وترتبط معها بذكريات لا تنسى، وقالت: دبي مدينة قريبة إلى قلبي، وأنا سعيدة بالوجود هنا مجدداً، ولا شك أنه أمر رائع أن ألعب في دبي مرة أخرى، ستكون بالتأكيد تجربة لن تنسى

وأضافت: في كل عام، أحظى بتجربة أفضل لأنني أشعر وكأنني في بيتي، أستمتع حقاً باللعب هنا أمام الجماهير، العديد من الأشخاص يأتون أيضاً من بلدان مختلفة لمشاهدة البطولة، اللعب في دبي وفي هذه البيئة أمر مثير للغاية.

من جهتها، نشرت نجمة التنس الأوكرانية مارتا كوستيوك، بعض الصور على حسابها في «انستغرام» أثناء قيامها بجولة بالقرب من متحف المستقبل.