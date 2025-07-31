أداء جيد للسياحة الأردنية بالنصف الأول مع زيادة الزوار الإماراتيين والسعوديين

أظهر قطاع السياحة الأردني أداءً جيداً في النصف الأول من عام 2025، حيث كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة تنشيط السياحة الأردنية نمواً ملحوظاً في أعداد سياح المبيت وإيرادات القطاع، معززة مكانة الأردن وجهة سياحية مفضلة في المنطقة، خصوصاً لدى الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد الأردن زيادة بنسبة 6% في أعداد سياح المبيت القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، ليصل العدد الإجمالي إلى 633 ألف سائح خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 مقابل 597 ألف سائح خلال عام 2024.

وتصدرت السعودية والإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة للسياح إلى الأردن، حيث بلغ عدد زوار المبيت السعوديين 564 ألف زائر، مسجلين زيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما شهدت أعداد سياح المبيت من دولة الإمارات نمواً بنسبة 15%، وصولاً إلى 10 آلاف سائح، مقابل تراجع سياح المبيت من دولة الكويت بنسبة 11% إلى 32 ألف سائح.

وعلى الصعيد العام، استقبل الأردن 2.717 مليون سائح مبيت خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، استحوذت أوروبا على ما مجموعه 191 ألف سائح مبيت، وأمريكا الشمالية على 79 ألف سائح مبيت، وآسيا على 84 ألف سائح مبيت.