الإمارات تؤكد أهمية دعم الجهود لتعزيز التكامل السياحي الخليجي

ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفد الإمارات للمشاركة في الاجتماع التاسع للوزراء الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون والذي اختتم أمس، في دولة الكويت الشقيقة.

وأكد بن طوق أن الإمارات حريصة على دعم الجهود لتعزيز التكامل السياحي الخليجي المشترك، والمساهمة في تنفيذ كافة المبادرات والاستراتيجيات السياحية الرامية إلى استدامة السياحة الخليجية وتعزيز دورها الحيوي في دعم نمو اقتصادات دول المجلس.

وأشار إلى أن السياحة الخليجية استطاعت تحقيق نتائج نمو إيجابية، تفوقت فيها على فترة ما قبل الجائحة، حيث بلغ عدد السياح الدوليين الذين زاروا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية عام 2023 نحو 68.1 مليون سائح دولي بارتفاع نسبته 42.8% مقارنة بعام 2019.

كما ارتفعت عائدات السياحة الدولية في دول التعاون 28.2% بنهاية عام 2023 مقارنة بعام 2019 ليبلغ 110.4 مليارات دولار، وذلك وفقاً للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أن هذه المؤشرات تخلق فرصاً جديدة لتعزيز تنافسية السياحة الخليجية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعطينا حافزاً قوياً لمواصلة العمل المشترك على الملفات والموضوعات الخاصة بالاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023-2030، وتعزيز التعاون مع الأسواق السياحية الدولية البارزة، ولا سيما في ظل التطورات العالمية المستمرة.

وقال: «الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز الجهود المشتركة من أجل تفعيل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال الفترة القادمة، كونها ستسهم بتحقيق نقلة نوعية للقطاع السياحي الخليجي عبر إبراز المقومات السياحية المتنوعة لدول المجلس، واستقطاب السياح وإبقائهم لفترات طويلة.

وستشهد مدينة العين إطلاق العديد من الفعاليات والبرامج السياحية الترويجية لتسليط الضوء على المعالم السياحية التي تتمتع بها المدينة خلال العام الجاري، وذلك في ضوء اختيارها عاصمة للسياحة الخليجية 2025، بما يدعم نمو معدلات السياحة البينية بين دول المجلس».

وأكد أهمية دعم مبادرة تبادل الخبرات والمعرفة في ما يخص الإحصائيات والبيانات السياحية، نظراً لدورها الحيوي في تعزيز الربط الرقمي للبيانات السياحية الخليجية. وشدد على أن الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز النمو المستدام للقطاع السياحي.