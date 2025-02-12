مطار زايد الدولي يُحقق تصنيف "ثلاث لآلئ" ضمن برنامج "استدامة"

أعلنت مطارات أبوظبي حصول مطار زايد الدولي، على تصنيف "ثلاث لآلئ" ضمن نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج "استدامة”وذلك في مرحلة البناء.

يعكس هذا الإنجاز التزام مطارات أبوظبي بالتنمية المستدامة، وريادة المطار في مجال البنية التحتية المستدامة للمطارات، مع تحقيق الانتقال الناجح من مرحلة التصميم الحاصلة على تقييم "ثلاث لآلئ" إلى مرحلة البناء مع الاحتفاظ بذات التصنيف.

يُعد تصنيف "ثلاث لآلئ" دليلاً على مواءمة مطار زايد الدولي لطموحات دولة الإمارات في مجال الاستدامة ويعكس الحرص على تقليص الأثر البيئي، واستخدام التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة والموارد الطبيعية القادرة على تحمل التقلبات المناخية مع مراعاة الحفاظ عليها وضمان استدامتها.

وحرص مطار زايد الدولي على استخدام مواد بناء مستدامة حيث تم اعتماد أكثر من 90% من الفولاذ وأكثر من 80% من الخشب والقادمة من مصادر مستدامة .

ويتبنى المطار مبادئ الاقتصاد الدائري عبر إعادة تدوير 90% من الفولاذ، وتم خفض كمية نفايات البناء المرسلة إلى المكبات بنسبة 86%، مما يسهم في الحد من الأثر البيئي وتحقيق الاستفادة القصوى من المواد المعاد تدويرها.

وسجل مطار زايد الدولي تفوقه على معايير برنامج "استدامة" في كفاءة استهلاك المياه بنسبة 45%، ويعمل على تحقيق أهداف طموحة تتماشى مع استراتيجيته الدؤوبة للاستدامة، والتي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة والمياه الصالحة للشرب بنسبة 30%، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 5%، وتحويل 40% من النفايات بعيداً عن مكبات النفايات، وخفض إجمالي حجم النفايات بنسبة 10% بحلول عام 2030.

وفي إطار تعزيز ممارساته المستدامة، قام مطار زايد الدولي في نوفمبر الماضي بتثبيت أجهزة (Reverse Vending Machines - RVMs)؛ لتحفيز المسافرين على إعادة تدوير العبوات الفارغة من البلاستيك والألمنيوم.

وتسهم هذه المبادرة في تقليل الأثر البيئي وتعزيز ثقافة الاستدامة، بما يدعم رؤية المطار لبناء مستقبل أكثر استدامة للمنطقة.







