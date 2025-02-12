«طيران الإمارات» توقّع اتفاقية إنترلاين مع «إير بيس» في نيجيريا

وقّعت طيران الإمارات، اتفاقية شراكة إنترلاين مع «إير بيس»، أكبر ناقلة جوية في غرب أفريقيا، لتعزيز الربط الجوي للمسافرين من وإلى نيجيريا. وتوسّع هذه الشراكة شبكة طيران الإمارات إلى 13 مدينة جديدة في نيجيريا، مع توفير تجربة سفر سلسة وبتذكرة واحدة وإجراءات مبسطة لنقل الأمتعة.

وسيتمكن المسافرون على رحلات طيران الإمارات من دبي إلى لاجوس من الوصول إلى وجهات إضافية داخل نيجيريا، بما في ذلك أسابا، أكوري، بنين سيتي، كالابار، إينوجو، إلورين، كادونا، وأويري.

كما ستعود الاتفاقية بفائدة كبيرة على المسافرين من قطاع الأعمال، حيث ستوفر لهم إمكانية الربط مع المزيد من المدن في أحد أهم المراكز الاقتصادية في أفريقيا، بما في ذلك العاصمة أبوجا، وكانو، وأويو، وبورت هاركورت، وواري، مما يعزز العلاقات التجارية الثنائية القوية بين نيجيريا ودولة الإمارات العربية المتحدة.وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات:

تُعد طيران الإمارات شريكاً رئيسياً في دعم قطاعات السياحة والتجارة والطيران في نيجيريا. وتمثل شراكتنا مع «إير بيس» خطوة جديدة في هذا المسار، حيث تعزز الربط الجوي وتوفر المزيد من الخيارات لمسافري الأعمال والترفيه.

إضافة إلى المسافرين الراغبين في زيارة الأهل والأصدقاء من وإلى نيجيريا. ونتطلع إلى توطيد شراكتنا الاستراتيجية مع «إير بيس» مستقبلاً، بما يحقق مزيداً من الفوائد لعملائنا المشتركين.