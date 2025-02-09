«إيرباص» تؤجل خطط طائرات الهيدروجين

بعد سنوات من الطموح الواسع لإطلاق أول طائرة تعمل بالهيدروجين، وجدت إيرباص نفسها أمام تحديات تعرقل تقدمها في هذا السباق التكنولوجي، رغم التزامها بإزالة الكربون من قطاع الطيران، أقرت الشركة بأن تطوير طائرات الهيدروجين يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، وسط عقبات تتعلق بالبنية التحتية، وتكاليف الإنتاج، وإمدادات الوقود النظيف، فهل ستتمكن إيرباص من تجاوز هذه التحديات؟ أم أن مستقبل الطيران المستدام سيعتمد على حلول أخرى؟

أقرت إيرباص بأن تقدمها في تطوير طائرة تعمل بالهيدروجين كان أبطأ من المتوقع، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لم تراجع استراتيجيتها لإزالة الكربون من قطاع الطيران.

وكانت الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات قد حددت هدفاً بإنتاج طائرة خالية من الانبعاثات، خلال عقد من الزمن، في إطار مساعي قطاع الطيران التجاري لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.