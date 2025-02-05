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سفر

السفر الجوي يحلق إلى مستوى قياسي

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البيان

دبي
غرافيك: محمد أبوعبيدة

حقق قطاع السفر الجوي في العالم أداءً قياسياً خلال 2024، بدعم الطفرة الكبيرة في الطلب، حيث استجابت شركات الطيران بكفاءة قياسية، وسجل إشغال المقاعد المتاحة مستوى غير مسبوق لا سيما مع إلغاء القيود المفروضة على سلاسل التوريد العالمية.

المصدر: الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) 