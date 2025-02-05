السفر الجوي يحلق إلى مستوى قياسي

حقق قطاع السفر الجوي في العالم أداءً قياسياً خلال 2024، بدعم الطفرة الكبيرة في الطلب، حيث استجابت شركات الطيران بكفاءة قياسية، وسجل إشغال المقاعد المتاحة مستوى غير مسبوق لا سيما مع إلغاء القيود المفروضة على سلاسل التوريد العالمية.



المصدر: الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)