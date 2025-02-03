منتجع إنتركونتيننتال المالديف ماموناجاو يستعدّ لاستضافة النسخة الرابعة من برنامج مانتا ريتريت





مغامرة بحرية لا مثيل لها، من 17 إلى 20 مارس 2025

كشف منتجع إنتركونتيننتال المالديف ماموناجاو عن استضافة النسخة الرابعة من برنامج مانتا ريتريت وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس 2025. ويُعد البرنامج الذي انطلق للمرة الأولى في عام 2022 فرصةً للتعرف على أسماك مانتا راي الضخمة وموائلها الطبيعية وسط أجواء من التشويق، ومنصة رائعة للتعلم والاستكشاف وفهم هذه الكائنات الرقيقة من خلال ورش عمل غنية بالمعرفة وأنشطة الحفاظ على البيئة.

سيختبر الضيوف المشاركون تجربة لا مثيل لها تتمحور حول أسماك مانتا الرائعة التي تسكن مياه جزر را آتول. يشمل برنامج مانتا ريتريت أيضاً جولات غطس بقيادة محترفين تمنح الضيوف فرصة السباحة جنباً إلى جنب مع هذه الكائنات الرقيقة ومراقبة سلوكها عن كثب. كما تتضمن الفعالية سلسلة من ورش العمل، بما في ذلك جلسات "تعريف بأسماك مانتا" و"بحوث حول أسماك مانتا"، التي تقدم رؤى حول كيفية تحديد ودراسة سلوك بعض منها، مما يوفر للمشاركين فرصة نادرة لتبني أسماك مانتا خاصة بهم وتسمية إحداها.

وستتولى مرال حفيظ، قائد مقرّ مانتا ترست في منتجع إنتركونتيننتال المالديف، قيادة النسخة الرابعة من مانتا ريتريت، بفضل خبرتها البحرية وشغفها بتثقيف الضيوف حول الكائنات البحرية المختلفة، وستوجه حفيظ المشاركين خلال تجربة غامرة تتيح لهم استكشاف حياة أسماك مانتا والتعرف على أهمية الحفاظ عليها.

ولجعل هذه التجربة عميقةً وغامرةً أكثر، سيتمّ عقد ورشة عمل مخصصة أخرى حيث يمكن للمشاركين أيضاً التعرف على عالم العوالق البحرية المذهل، الذي يشكل المصدر الرئيسي للغذاء لأسماك مانتا. علاوةً على ذلك، ستكشف جلسات الغطس بقيادة خبراء في الشعاب المرجانية حول المنتجع عن الحياة البحرية المتنوعة النابضة بالحياة، بينما تتيح ورشة عمل " ترميم وزراعة الشعاب المرجانية" للضيوف المساهمة بشكل مباشر في دعم الشعاب المرجانية. وبالنسبة لأولئك الذين يتوقون إلى تعميق فهمهم والإحاطة بحياة مانتا راي أكثر، فإن جلسة مرال حفيظ، "مانتا راي جزر المالديف"، ستسلط الضوء على الخصائص والسلوكيات الفريدة لهذه المخلوقات الرائعة.

ويشمل "مانتا ريتريت" أيضاً جانباً مهماً يختصّ بالحفاظ على البيئة، حيث يبرز الجهود التعاونية بين منتجع إنتركونتيننتال المالديف ومانتا ترست. منذ عام 2019، تدعم الشراكة المبادرات البحثية والتعليمية التي تهدف إلى حماية أسماك مانتا المعرضة للخطر وموائلها من الكائنات البحرية. يساعد مانتا ريتريت في زيادة الوعي وجمع التبرعات لدعم هذه الجهود الحيوية، مما يضمن أن يترك أثراً كبيراً في المشاركين مع ذكريات ثمينة، وتوجيهاتٍ تجعلهم يشعرون بأنهم مدافعون مهمون في سبيل الحفاظ على البيئة البحرية. يعتبر هذا الحدث المهم دعوةً للانضمام إلى حركة مخصصة لحماية النظم البيئية الدقيقة في المحيطات. يمكن للضيوف الاستمتاع بجمال وهدوء منتجع إنتركونتيننتال المالديف ماموناجاو بينما يساهمون في جهود الحفاظ على البيئة في ذات الوقت.

الموعد: من 17 مارس 2025 إلى 20 مارس 2025

المزايا المشمولة:

•tرحلة استكشافية لأسماك مانتا في را آتول

•tرحلة بحثية عن أسماك مانتا

•tتبني وتسمية سمكة مانتا

•tورشة عمل تعريف بأسماك مانتا

•tورشة عمل بحوث حول أسماك مانتا

•tجلسة مانتا راي المالديف

•tجلسات غطس في الشعاب المرجانية بقيادة خبراء

•tورشة عمل حول العوالق البحرية

•tورشة عمل ترميم وزراعة الشعاب المرجانية

•tدليل "أسماك مانتا وشيطان البحر في العالم"

•tحزام غطس من مانتا ترست

•tقميص مقاوم للأمواج من مانتا ترست

مزايا إضافية لعضوية كلوب إنتركونتيننتال:

•tإفطار يومي في كافيه أومي من الساعة 7 صباحاً حتى 11 صباحاً

•tشاي بعد الظهر من الساعة 3 ظهراً حتى 5 عصراً

•tمشروبات مسائية من الساعة 5 عصراً حتى 7 مساءً

•tمشروبات غازية بجانب حوض السباحة من الساعة 11 صباحاً حتى 6 عصراً

•tدخول حصري إلى صالة خاصة في محطة الطائرات المائية

•tدخول إلى نادي الأطفال "بلانيت تريكرز"

•tخدمة المساعد الخاص بالجزيرة وخدمة المساعد الإلكتروني على مدار الساعة

•tمستلزمات حمام فاخرة من "بايريدو"

•tجلسة تصوير مجانية لمدة 30 دقيقة في المنتجع

•tمجموعة من الأنشطة المائية المجانية بما في ذلك الإبحار بالقارب الشراعي، وركوب الأمواج، وركوب الألواح مع مجداف

السعر: 1490 ++ دولار أمريكي لكل ضيف

الشروط والأحكام:

•tالحد الأدنى للعمر للمشاركين هو 10 سنوات وما فوق

•tيجب أن يكون جميع المشاركين سباحين حتى يستطيعوا الانضمام إلى جولات الغطس