مطار الشارقة والعربية للطيران يدشنان رحلات مباشرة إلى أديس أبابا

دشن مطار الشارقة أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة العربية للطيران إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتنضم إلى قائمة وجهات السفر المباشرة من وإلى مدينة الشارقة بدولة الإمارات.

وجاء إطلاق الرحلة الافتتاحية الخميس بحضور علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة ، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وأكليلوا كيبيدي إيرينا، القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في دبي والمناطق الشمالية.

وعادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، واسملاش بكل ولد مريم، نائب القنصل العام، إلى جانب عدد من المسؤولين والمديرين في هيئة مطار الشارقة الدولي والعربية للطيران.

ومن المقرر أن تسير العربية للطيران 3 رحلات مجدولة أسبوعياً بين الشارقة وأديس أبابا أيام السبت والثلاثاء والخميس، تنطلق الساعة 9:25 مساءً من الشارقة بطائرة إيرباص 320.

وقال علي سالم: يمثل إطلاق الوجهة الجديدة لعملائنا المسافرين إلى العاصمة أديس أبابا وانضمامها إلى قائمة الوجهات المباشرة للمسافرين عبر مطار الشارقة تأكيداً على حرص هيئة مطار الشارقة لتوسيع شبكة المحطات العالمية التي يتم تسيير الرحلات إليها، وبما يلبي الطلب المتنامي في حركة السفر والشحن بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران:» يسرنا إطلاق أولى رحلاتنا المباشرة من الشارقة إلى أديس أبابا في إثيوبيا، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر راحة، بغرض العمل أو السياحة".