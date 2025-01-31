«حتا: في عدسة الضوء».. جماليات الشتاء بأعين موهوبة

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، إطلاق مسابقة تصوير فوتوغرافي وفيديو تحت عنوان «حتا: في عدسة الضوء»، تزامناً مع الموسم الشتائي متعدد الأنشطة في منطقة حتا، والذي أصبح علامة جذب رائدة لسياح الداخل والخارج.

تنقسم المسابقة إلى فئتين: هما التصوير الفوتوغرافي، وتصوير الفيديو، وتستهدف مبدعي الصورة والتوثيق البصري، حيث تستقبل مشاركاتهم عبر الموقع الرسمي لهيبا www.hipa.ae حتى 27 فبراير 2025، بمجموع جوائز يصل 75 ألف درهم مقسمة على 3 مراكز فائزة لكل فئة.

تعاون

وصرح الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، قائلاً: «يسرنا في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي أن نتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في إطلاق هذه المسابقة، التي تسلط الضوء على جماليات منطقة حتا، تأتي هذه المبادرة ضمن مسؤولياتنا المجتمعية، وتأكيداً على أهمية عام 2025 «عام المجتمع» الذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الترابط المجتمعي وترسيخ قيم العطاء والانتماء».

وأضاف: نؤمن أن هذه المسابقة تمثل فرصة لإبراز الجمال الطبيعي والتاريخي لمنطقة حتا، وتسهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية بارزة. كما أن دعمنا لهذه المبادرة يعكس التزامنا بتقديم منصات تتيح للمبدعين إبراز إبداعاتهم وتسليط الضوء على المعالم التي تجعل من الإمارات نموذجاً للتنوع والتكامل.

واختتم بالقول: «كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله «تماسك المجتمع هو خط الدفاع الأول عن مكتسبات الوطن»، ومن هذا المنطلق، نحرص في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي على المساهمة في تعزيز قيم التلاحم المجتمعي والاحتفاء بما يميز وطننا من جمال وتنوع ثقافي، وذلك من خلال مبادرات تعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة».

تكريم

كما صرح علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بقوله: «إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع» بمثابة شهادة تكريم لدور القيم الثقافية في المجتمع، وترسيخاً لدور الفنون في تشكيل هوية المجتمعات وأسس تواصلها مع الشعوب والثقافات والأخرى.

إن هذه المسابقة مناسبة هامة لتجسيد دور الفنون في تعزيز ترابط المجتمع والارتقاء بثقافته وأساليبه للتعبير الفني والإبداعي، وهذا من صميم جوهر الرسالة الحكيمة لعام المجتمع 2025 في دولة الإمارات، التي تؤكد على الدور الرئيس للنسيج المجتمعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على مكتسبات الريادة الإقليمية والدولية».

وأضاف بن ثالث: سعداء بتعاوننا مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مجال التوثيق الفني لجماليات الموسم الشتائي الساحر في منطقة حتا، التي تكتسب شعبية وجاذبية سياحية ورياضية متزايدة كل عام على الصعيد المحلي والدولي.

نحن نسعى لتعزيز تجاربنا، وقد أثبتت شراكاتنا مع مختلف الجهات أن مثل هذه الفعاليات والمسابقات تحقق العديد من المكاسب النوعية، فالمصور يحصل على فرص الفوز وتعزيز الظهور والحضور، بجانب تنمية رصيد الأصول البصرية، والترويج السياحي الإبداعي التعريفي لتفاصيل المنطقة المستهدفة. ونحن في هيبا نحقق الغاية السامية لراعي الجائزة وهي تعزيز دور الصناعة البصرية وأثرها على جميع الأصعدة.

شروط المسابقة

ورد في شروط المسابقة أن الترشح للمسابقة متاح أمام الجميع، وللراغبين بالفوز عليهم أولاً التقاط صورة وفيديو من منطقة حتا، ومن ثم تحميله على موقع هيبا الرسمي www.hipa.ae، والذي يحوي جميع التفاصيل المتعلقة بالمسابقة. ويمكن للمتسابقين المشاركة بإرسال 3 صور، أما فيما يتعلق بمسابقة الفيديو، فيجب أن تكون مدة الفيديو بين 30 و 60 ثانية.