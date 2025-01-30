«دناتا» تمدد شراكتها مع الخطوط الأردنية

أعلنت دناتا، الشركة العالمية لخدمات الطيران والسفر، تمديد شراكتها مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية في عمان. وبهذا الإعلان ستواصل دناتا الإشراف على عمليات الشركة الأردنية لتموين الطائرات، الشركة الرائدة في تموين الطائرات في الأردن، بموجب عقد طويل الأمد.

وستضمن الشراكة استمرار الاستقرار والتميز التشغيلي والخدمات ذات المستوى العالمي لعملاء الشركة الأردنية لتموين الطائرات البالغ عددهم 34 عميلاً، وستواصل الشركة العمل تحت العلامة التجارية المشتركة بين دناتا والخطوط الجوية الملكية الأردنية.

واتفقت دناتا على تمديد عقد خدمات التموين على متن الطائرة مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية لمدة 10 سنوات أخرى، حيث سيقدم طهاة دناتا أكثر من 4 ملايين وجبة، ما يساهم في توفير تجربة متميزة على متن رحلات الناقلة البالغ عددها 17 ألف رحلة سنوياً.

وإلى جانب الأردن، تقدم دناتا خدمات التموين على متن الطائرة عالية الجودة مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وقالت دانا كمال عدوان، الرئيس التنفيذي لشركة دناتا لخدمات التموين والتجزئة في الأردن: «نفخر بتوسيع شراكتنا طويلة الأمد مع الخطوط الملكية الأردنية، وتعزيز التعاون المبني على الثقة والتركيز المشترك على التميز في تقديم الخدمات.

ومن شأن خبراتنا العالمية، ومهارات فريقنا، أن يضمن تمتع عملاء الخطوط الجوية الملكية الأردنية وعملائنا من الناقلات الأخرى بتجارب متميزة على متن كل رحلة إلى عمان». وتقدم دناتا خدمات تموين الطائرات لـ 34 عميلاً من الناقلات الجوية في الأردن. كما تنتج 4.4 ملايين وجبة سنوياً بفريق يضم 380 متخصصاً محلياً في عمان.