«لوفتهانزا» تتطلع لحصة في «إير يوروبا» الإسبانية

تجري شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» محادثات بشأن الاستحواذ على حصة أقلية في منافستها الإسبانية «إير يوروبا»، حسبما ذكرت مصادر لوكالة رويترز.

وجاءت المحادثات في وقت تتطلع فيه الخطوط الجوية الإسبانية للحصول على أموال لسداد حزمة قروض مستحقة بقيمة إجمالية 475 مليون يورو (491.8 مليون دولار) منحتها الحكومة أثناء جائحة «كورونا».

وبحسب المصادر، فإن الشركة الألمانية تتطلع للاستحواذ على حصة تقدر بنحو 20% في منافستها الإسبانية.

وتمتلك شركة «آي إيه جي» – الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية – 20% من نظيرتها الإسبانية، بعدما تراجعت العام الماضي عن خطط الاستحواذ الكامل بسبب المخاوف التنظيمية. وارتفع سهم «لوفتهانزا» 1.12% إلى 6.34 يورو خلال التعاملات أمس، بدعم أنباء الصفقة المحتملة، وارتفعت القيمة السوقية لشركة الطيران الألمانية إلى 7.93 مليارات دولار.