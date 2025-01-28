«دبي لصناعات الطيران» تبيع 7 طائرات

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» توقيع اتفاقية نهائية مع شركة «كي 2 أفييشن» التي تستثمر في الطيران، لبيع 7 طائرات من طراز «إيرباص» و«بوينغ» مؤجرة لـ6 شركات طيران. وبالتوازي مع ذلك، وقعت «دبي لصناعات الطيران» اتفاقية مع «كي 2 أفييشن» لتقديم الخدمات، إذ ستوفر «دبي لصناعات الطيران» بموجبها خدمات تشمل عمليات التأجير، وإدارة الائتمان، وإعادة التسويق، والبيع، إلى جانب إدارة أصول الطائرات لشركة «كي 2 أفييشن».

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: يسعدنا توقيع الاتفاقية التي تعزز علاقتنا القوية والراسخة مع فريق «كي 2 أفييشن». من جهته، قال تشارلز غراهام، رئيس مجلس إدارة «كي 2 أفييشن»: ستوفر عملية الشراء هذه دعماً كبيراً للشركة، إذ تضم مجموعة متميزة من الطائرات متوسطة العمر المؤجرة لشركات طيران عالمية بارزة. كما تسهم هذه الاتفاقية في توسيع وتعزيز علاقتنا القوية مع دبي لصناعات الطيران التي نعمل معها منذ سنوات عديدة، تماشياً مع تطلعاتنا إلى مواصلة بناء محفظتنا من الطائرات متوسطة العمر في 2025.

تجدر الإشارة إلى أن فريق خدمات مستثمري الطائرات في دبي لصناعات الطيران يمتلك خبرة إدارية واسعة، فيتولى إدارة أكثر من 100 طائرة بلغت قيمتها 4 مليارات دولار حتى نهاية سنة 2024. كما يتولى الفريق تقديم الخدمات الإدارية بموجب 14 اتفاقية للخدمات والإدارة لمصلحة جهات استثمارية مؤسسية ومالية، بما يشمل سبع اتفاقيات مهيكلة لمحافظ الطائرات. وتتوقع دبي لصناعات الطيران إتمام صفقة الطائرات في النصف الأول من 2025.