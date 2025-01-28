1500 ممثل من أعضاء «الإيكاو» يجتمعون بأبوظبي 10 - 12 فبراير

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستضيف أبوظبي أعمال «الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025»، التي ستنظمها الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، والمعرض المصاحب لها. وسيتم خلال الحدث إطلاق النسخة الأولى من مبادرة «السوق العالمي للطيران المستدام»، وهو إحدى المبادرات الإماراتية المهمة التي تُنظم تحت مظلة «الإيكاو»، وتهدف إلى تسريع الجهود العالمية لإنتاج وقود بديل ومنخفض الكربون لقطاع الطيران الدولي.

وسيُعقد الحدث الدولي خلال الفترة من 10 حتى 12 فبراير القادم، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة واسعة على المستوى العالمي، حيث سيجمع الحدث أكثر من 1500 مشارك من ممثلي الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو والبالغ عددها 193 دولة، من بينهم عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ومديري العموم المعنيين بالنقل والطيران والطاقة.

كما سيتضمن جدول أعمال الحدث 150 متحدثاً من المختصين وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والرؤساء التنفيذيين للشركات الرائدة في هذه الصناعات الحيوية، بالإضافة إلى تنظيم معرض مصاحب يضم 75 شركة عالمية متخصصة في مجالات الطيران والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

وسيفتتح أعمال الندوة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وسلفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وقال عبد الله بن طوق: «تُجسد استضافة دولة الإمارات لهذه الفعاليات الدولية الكبرى والمؤثرة في قطاع الطيران المدني مكانتها الريادية على المستوى الإقليمي والعالمي، والتزامها المستمر بمواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة في هذا القطاع الحيوي».

وأعرب عن تطلعه إلى أن تُسهم هذه الفعاليات في إطلاق برامج ومبادرات وتوصيات جديدة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير قطاع الطيران المدني ودعم تنافسيته واستدامته، وكذلك تعزيز الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح سلفاتوري شاكيتانو: «تجمع ندوة الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ لعام 2025 الدول وقادة القطاع وأصحاب المصلحة لتشكيل مستقبل الطيران. وستركز الندوة على مجالين حيويين من شأنهما إحداث تحول في هذه الصناعة الحيوية، وهما: الاستدامة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مناقشة دورهما في ضمان سلامة وأمن عمليات الطيران مستقبلاً».

وأضاف: «إن الاستدامة في قطاع الطيران تتجاوز الأثر البيئي، فهي تشمل الجدوى الاقتصادية طويلة الأجل والكفاءة التشغيلية. وستركز هذه النسخة على تناول التطورات الخاصة بالأطر التنظيمية العالمية والمعايير الدولية الداعمة لهذا التحول، وضمان التكامل الآمن للتقنيات الحديثة والمتقدمة في عمليات الطيران».

وأشار سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن انعقاد هذا الحدث في العاصمة أبوظبي يعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات كشريك استراتيجي في تطوير قطاع الطيران المدني، ودورها المحوري في دعم الابتكار وتعزيز الاستدامة في هذا المجال، كما أكد سعادته أن إطلاق الدولة لمبادرة (السوق العالمي للطيران المستدام) يضفي على الحدث أهمية خاصة، حيث تتماشى هذه المبادرة مع الاحتياجات الملحة لقطاع الطيران الدولي في تحقيق توافق عالمي حقيقي حول الوقود البديل منخفض الكربون والعمل على تعزيز إنتاجه خلال السنوات القادمة.

مشاركون

وتضم أجندة الحدث الدولي مشاركة عدد من المسؤولين البارزين من مختلف دول العالم، من بينهم باربرا كريسي، وزيرة النقل في جمهورية جنوب إفريقيا، وفيليم جافوكا، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والطيران المدني في جمهورية فيجي، وندلالوتلازا ندواندي، وزير الأشغال العامة والمواصلات في مملكة إسواتيني، ومعالي الحاجي فانداي توراي، وزير النقل والطيران في جمهورية سيراليون، وعبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، إلى جانب نُخبة من المتحدثين الدوليين الذين يمثلون جهات حكومية وشركات كبرى ومؤسسات أكاديمية متخصصة في مجالات الطيران والنقل والطاقة والاستدامة والتكنولوجيا.

الندوة العالمية

وتُعد الندوة العالمية لدعم التنفيذ إحدى أبرز الفعاليات الدولية التي تنظمها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بهدف تعزيز سلامة وأمن واستدامة الطيران المدني على المستوى العالمي. وقد عُقدت النسخ السابقة من الندوة في إسطنبول بجمهورية تركيا، وسيئول بجمهورية كوريا الجنوبية، ونتا كانا بجمهورية الدومينيكان.

وتتميز النسخة الحالية التي تستضيفها دولة الإمارات بكونها الأولى التي تُعقد في منطقة الشرق الأوسط، حيث تركز بشكل خاص على محورين رئيسيين هما الاستدامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران المدني. ويتضمن الحدث عدداً من الأنشطة التي تشمل جلسات نقاشية وورش عمل وفرصاً للتواصل وتبادل المعرفة بين المشاركين، مما يعزز بناء الشراكات الدولية، ويسهم في صياغة مستقبل قطاع الطيران المدني.

مبادرة إماراتية

وفي السياق ذاته، سيتم إطلاق النسخة الأولى من «السوق العالمي للطيران المستدام»، وهي مبادرة إماراتية رائدة تنظمها دولة الإمارات تحت مظلة «الإيكاو»، وتهدف إلى جمع كافة الأطراف المعنية بعملية إنتاج وتوزيع وتمويل وتخزين واستهلاك وقود الطيران المستدام، مما يجعلها منصة متكاملة لدفع الجهود العالمية الرامية إلى تطوير حلول مستدامة تلبي احتياجات قطاع الطيران المدني.

ويأتي تنظيم السوق العالمي للطيران المستدام بالشراكة مع «كونجرس مستقبل الطيران المستدام» التابع لمؤسسة مستقبل الطيران المستدام.