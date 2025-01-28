افتتاح الحي الإماراتي بمطار دبي لدعم رواد الأعمال

افتتح معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، رسمياً أمس «الحي الإماراتي» في مطار دبي الدولي (DXB)، والذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال الإماراتيين الشباب وتعزيز إسهامهم في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية للشباب 2031.

ويمثل «الحي الإماراتي»، إحدى المبادرات النوعية التي تطلقها المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، لدعم رواد الأعمال الإماراتيين من الشباب الطموحين، ما يتيح لهم فرصة الوصول إلى الموارد والإرشاد واكتساب الخبرات والمهارات، لتسريع نمو أعمالهم وتوسيع نطاقها وصولاً إلى الأسواق الدولية.

جاء ذلك بحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وخالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وجمال الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي، وعمر بن عدي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي، ويوجين باري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي، وعدد من كبار من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال الدكتور سلطان النيادي: «تُعد رؤية القيادة الرشيدة تجاه الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية من أهم الدوافع والأولويات الوطنية الرامية إلى إعداد جيل قادر على الإسهام الفاعل في إحداث التغيير الإيجابي، وذلك عبر استثمار الموارد وتسخير الأدوات المناسبة لتهيئة البيئة المثالية التي تحفزهم على الإبداع وتمنحهم الفرصة للتميز في تحقيق الإنجازات، وهذا النهج يمثله الحي الإماراتي الذي يفتح أبواب العالم أمام الشباب ليكونوا جزءاً فاعلاً من بناء مستقبل الوطن وتحقيق الرؤية الطموح لدولة الإمارات على المستوى العالمي».

وأضاف: «المشروع يعد خطوة استراتيجية ضمن توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031، ليكون الشباب الإماراتيون محركاً وداعماً رئيساً في التنمية الاقتصادية الوطنية، عبر دعم رواد الأعمال بإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الناشئة والواعدة، وتطوير المواهب الشابة وتعزيز جهوزيتهم لدخول سوق العمل، ودعم وصول الشباب للأسواق العالمية. ونحن ندرك أهمية توفير المنصات التي تتيح لهم الفرصة لإبراز إبداعاتهم وتحقيق نجاحات حقيقية بمختلف المجالات».

وقالت علياء المزروعي،: «يكتسب مشروع الحي الإماراتي بمطار دبي الدولي أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير وتنمية ريادة الأعمال الشبابية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وكذلك ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال الناشئة، وفي هذا الإطار نحن حريصون على مواصلة جهودنا الوطنية لجعل الإمارات موطن ريادة الأعمال بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية لريادة الأعمال».

ويضم «الحي الإماراتي»، الذي يقع بين الصالتين B وC في مبنى المسافرين 3، أربعة مشاريع رائدة، وهي: مشروع «أمدال» و«مزارع ميرا» ومشروع «نُوى» ومشروع «من العرب».