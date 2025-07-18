الخطوط الإثيوبية تطلق خطاً مباشراً إلى أبوظبي

استقبل مطار زايد الدولي الرحلة الافتتاحية القادمة من أديس أبابا، التي تُشغّلها شركة الخطوط الجوية الإثيوبية. ويمثّل وصول هذه الرحلة، تدشين خط جوي استراتيجي جديد، سيسهم في تعزيز الربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعواصم الأفريقية التي تشهد نمواً بوتيرة متسارعة.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخدمة اليومية الجديدة، في تعزيز مكانة أبوظبي بوابة عالمية، فضلاً عن أثرها الإيجابي المهم في توسّع حضورها بشكل ملحوظ في شرق أفريقيا، لا سيّما أن هذه المنطقة تكتسب أهمية متزايدة من النواحي الاقتصادية والثقافية والاستراتيجية. وتُعد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقراً للاتحاد الأفريقي، ومركزاً دبلوماسياً وتجارياً وجوياً محورياً، وأصبحت تُشكّل اليوم نقطة رئيسة، تربط أفريقيا بالشرق الأوسط وآسيا عبر أبوظبي.

وقالت إلينا سورليني المدير العام والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «إطلاق الخدمة الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة أبوظبي بوابة إلى أفريقيا، فهذه القارة تملك إمكانات هائلة غير مستغلة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار».