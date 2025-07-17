9.1 ملايين مسافر عبر مطار الشارقة في النصف الأول من 2025 بنمو 10 %

سجّل مطار الشارقة نمواً قوياً في أدائه التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع عدد المسافرين إلى 9,11 ملايين مسافر، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت 8.31 ملايين مسافر، إضافة إلى ارتفاع حركة الطائرات بنسبة 4.3% لتصل إلى 54.953 حركة، مقارنة بـ 52.695 حركة خلال النصف الأول من العام الماضي. كما حققت عمليات مناولة شحن البضائع نمواً قياسياً بنسبة 6.36%، بإجمالي قدره 102.427 طناً، بما يعكس مرونة وانسيابية الحركة التشغيلية للمطار، وكفاءته العالية في مواكبة النمو المستمر في حركة السفر الإقليمية والدولية.

وأكد علي المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس ثمرة الاستثمارات المتواصلة لتلبية تطلعات جميع المسافرين بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، بهدف ترسيخ مكانة المطار ليصبح من أفضل 5 مطارات إقليمياً، وتعزيز ريادته في تقديم خدمات متطورة وتجربة سفر آمنة وسلسة. مُشيراً إلى أن وتيرة النمو ستواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار مشاريع التوسعة الحالية التي سترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 25 مليون مسافر سنوياً بنهاية عام 2027.