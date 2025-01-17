«ويز إير أبوظبي» تنقل 3.5 ملايين مسافر في 2024

أعلنت «ويز إير أبوظبي» عن تسجيل أرقام قياسية في نتائج عمليات التشغيل لعام 2024، وحققت الشركة نسبة نمو تجاوزت 20 % على أساس سنوي في الطاقة الاستيعابية للمقاعد وعدد المسافرين، لتسجل عاماً آخر من الإنجازات الاستثنائية.

كما قامت شركة الطيران الوطنية بتسيير ما يزيد على 19 ألف رحلة بمعدل إنجاز بلغ 99.8 %، الأمر الذي تجلى في توفير أكثر من 4.4 ملايين مقعد منخفض التكلفة، ونقل ما يزيد على 3.5 ملايين مسافر على متن رحلاتها المباشرة.

ويعزز هذا الإنجاز إسهام الشركة، التي تأسست كمشروع مشترك بين القابضة ADQ ومجموعة ويز إير القابضة المحدودة، في الحركة الجوية المباشرة من وإلى مطار زايد الدولي لتصل إلى 25 %.

ونقلت الشركة خلال عام 2024 ما يزيد على 1.2 مليون زائر إلى أبوظبي من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة الإمارة بوصفها وجهة سفر عالمية، بالإضافة إلى دفع عجلة النمو المستدام في قطاعي الثقافة والسياحة بأبوظبي، من خلال توفير حلول سفر فعالة وموثوقة ومنخفضة التكلفة.

كما تلعب الشركة دوراً محورياً في دعم استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030، حيث تسعى الإمارة إلى ترسيخ مكانتها كونها واحدة من أسرع الوجهات العالمية نمواً بالنسبة للزوار الدوليين، لا سيما مع الخطط لزيادة عدد الزوار ليصل إلى 39.3 مليون زائر، وتعزيز إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 90 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030.

وتعمل شركة الطيران أيضاً على دعم التنمية في القطاع السياحي لدولة الإمارات، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ويعزز مكانة الدولة كونها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم. واستقبلت فنادق أبوظبي أكثر من 2.87 مليون ضيف خلال النصف الأول من عام 2024، ما وفر إيرادات بلغت 3.6 مليارات درهم إماراتي ونسبة نمو 19.5 % على أساس سنوي.