طيران الإمارات تعزز رحلاتها إلى مدغشقر لتلبية الطلب القوي على السفر

أعلنت طيران الإمارات عن إطلاق رحلة أسبوعية أخرى إلى مدغشقر، اعتباراً من 2 أبريل المقبل، وذلك بعد بعد الإطلاق الناجح لنخدمتها إلى أنتاناناريفو في شهر سبتمبر الماضي، مما يعزز جدول رحلاتها إلى ست رحلات أسبوعية، في خطوة تجسّد التزام الناقلة بدعم طموحات مدغشقر السياحية واستيعاب المزيد من الزوار والترويج للجزيرة أمام الجمهور العالمي، واستجابة الطلب القوي على السفر بين مدغشقر ودبي

جاء الإعلان عن تعزيز العمليات، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في العاصمة أنتاناناريفو، وزارة النقل ووزارة السياحة في مدغشقر، بالتعاون مع طيران الإمارات.

ومنذ بدء الرحلات الجوية في شهر سبتمبر الماضي، شهدت طيران الإمارات طلباً هائلاً على خدماتها للركاب، سواء القادمين أو المغادرين، بين أنتاناناريفو ودبي. ومع تشغيل الرحلات الأربع الأسبوعية الحالية بكامل طاقتها تقريباً، فإن الزيادة الكبيرة في عدد المقاعد المعروضة على هذا المسار من شأنها أن تدعم جهود مدغشقر لزيادة أعداد الزوار الوافدين إلى البلاد، مع توفير المزيد من الخيارات والراحة للمسافرين للتخطيط لرحلاتهم من وإلى هذه الوجهة الشهيرة في المحيط الهندي.

وقال عيسى سليمان أحمد، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي في طيران الإمارات: "يسعدنا تعزيز خدماتنا إلى مدغشقر من خلال إضافة رحلتين أسبوعياً تماشياً مع الطلب المتزايد على السفر منذ بدء العمليات. إن جدول رحلاتنا المتنامي إلى الجزيرة يعني توفير اتصال أفضل وخيارات سفر أكثر ملائمة للمسافرين. كما سيسهم تعزيز الخدمات في تعميق الروابط الاقتصادية بين مدغشقر ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال دعم حركة السفر لأجل الترفيه والعمل إلى الجزيرة وزيادة سعة الشحن لتعزيز قنوات التجارة. ومع ازدهار السياحة في مدغشقر، تزدهر الأعمال المحلية، مما يخلق تأثيراً إيجابياً يعود بالنفع على المجتمعات المحلية. ونشكر السلطات ووزارة النقل ووزارة السياحة على دعمهم، ونتطلع إلى تعزيز الروابط ودعم مستقبل التنمية في مدغشقر".

وأضاف: "عملنا على دعم أجندة السياحة في مدغشقر من خلال الترويج للوجهة عبر شبكتنا، وهو ما يتضح من الحجوزات القوية، وسنبذل قصارى جهدنا لمواصلة تعزيز الوعي بسحر الجزيرة النابضة بالحياة والمناظر الطبيعية الخلابة لدعم نمو حركة الزوار المستدامة".

ولتلبية الطلب الموسمي، زادت طيران الإمارات مؤخراً رحلاتها لفترة مؤقتة، من أربع إلى خمس رحلات أسبوعياً، وتمثل الرحلة الجديدة دفعة كبيرة لعملياتها وقدرتها على هذا المسار.

وسوف يتم تشغيل جدول الرحلات الإضافية بين دبي وأنتاناناريفو، عبر ماهي في جميع الأيام ما عدا يوم الإثنين، ومن المقرر أن تعمل الرحلتين ئي كيه 707 وئي كيه 708 على النحو التالي: (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وسيشل ومدغشقر).

ويمكن حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني emirates.com أو عبر متاجر عالم طيران الإمارات أو تطبيق طيران الإمارات أو عبر وكالات السفر، كما يمكن حجز باقات العطلات من خلال الإمارات للعطلات ومنظمي الرحلات السياحية الآخرين حول العالم.

وقال معالي الدكتور مانامباوكا فاليري رامونجافيلو، وزير النقل والأرصاد الجوية في مدغشقر: "نعمل منذ فبراير 2024، على تعزيز الثقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومدغشقر، وتساهم خدمات الربط الجوي التي توفرها طيران الإمارات في تعزيز هذه العلاقات بين بلدينا. وتعكس زيادة عدد رحلات طيران الإمارات إلى ست رحلات أسبوعياً، الثقة في البلاد، وخاصة في الوجهة السياحية للجزيرة، ونتطلع إلى العمل على زيادة الرحلات مستقبلاً إلى أكثر من رحلة يومياً".

وقالت فيفيان ديوا وزيرة السياحة والحرف اليدوية في مدغشقر: "كان وصول طيران الإمارات، برحلات مباشرة إلى مدغشقر، دافعاً لقطاع السياحة في الجزيرة. لقد ربطت هذه الرحلة جزيرتنا بأكثر من 140 وجهة حول العالم، وبالتالي فتحت فرصاً جديدة للترويج لمدغشقر. إن هدفنا الطموح المتمثل في الوصول إلى مليون سائح بحلول عام 2028 سيحظى بدعم كبير من خلال التحسين المستمر للاتصال الجوي، وخاصة من خلال المحاور الرئيسية مثل دبي، ومن خلال التعاون مع أكبر الناقلات الجوية مثل طيران الإمارات. وبالنيابة عن وزارة السياحة والحرف اليدوية في مدغشقر، نتطلع إلى تعزيز الشراكة مع طيران الإمارات لتوفير النقل الجوي الأكثر سلاسة والترحيب بمزيد من السياح الدوليين، وبالتالي المساهمة في نمو قطاعنا السياحي".

ودعمت طيران الإمارات أجندة السياحة في مدغشقر من خلال الترويج لها كوجهة ترفيهية رائدة لشبكتها العالمية من منظمي الرحلات السياحية. وتضمنت جهودها التخطيط لرحلات تعريفية لـ 32 من أفضل وكالات السفر التابعة لها من الأسواق الرئيسية لزيارة الجزيرة. ومن بين مناطق الجذب الرئيسية في الجزيرة، تعد مدغشقر موطناً لثلاثة مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وتشتهر بتنوعها البيولوجي المزدهر.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، شهدت الناقلة طلباً قوياً من دولة الإمارات العربية المتحدة وسريلانكا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين واليابان وإسبانيا وإيطاليا إلى مدغشقر. ومن مدغشقر، توجه المسافرون بشكل رئيسي إلى دبي، مركز عمليات طيران الإمارات، بالإضافة إلى سيشل وفرنسا والهند وسريلانكا وإيطاليا واليابان.

وبفضل تعزيز الخدمات إلى مدغشقر، تتيح رحلات طيران الإمارات على متن طائرات البوينج 777 سعة شحن إضافية للواردات والصادرات، مع القدرة على تحميل ما يصل إلى 20 طناً من البضائع في كل رحلة.