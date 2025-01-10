دبي الأولى عربياً والثالثة عالمياً كأبرز وجهة سياحية في 2025

احتلت إمارة دبي المركز الأول عربياً والثالث عالمياً في أحدث تصنيف لشركة «تريب أدفايزر» لأبرز الوجهات السياحية لعام 2025.

وجاء ذلك بعد أن احتلت إمارة دبي الصدارة منذ 2022، واحتلت دبي المركز السادس في قائمة الوجهات الفردية عالمياً، كما جاءت الإمارة في قائمة أفضل الوجهات خلال الـ25 عاماً الماضية، حيث احتلت المرتبة السابعة.

وتشمل الجوائز 7 فئات مختلفة، من بينها إضافتان جديدتان هما: أفضل وجهات للسفر الفردي، وأفضل وجهات خلال الـ25 عاماً الماضية احتفالاً بالذكرى الـ25 لتأسيس الشركة.

وجاءت أوساكا اليابانية كأبرز وجهة سياحية رائجة لعام 2025، وفي فئة الطعام، حازت روما على لقب أفضل مدينة عالمياً.

وتم بناء هذه التصنيفات استناداً إلى بيانات التقييمات التي تم جمعها بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024، مما يعكس تجارب وآراء المسافرين الحقيقية حول أماكن الإقامة والمطاعم والأنشطة المختلفة.

دلالات اقتصادية

ويستند التقرير إلى بيانات من أكثر من مليار تقييم، مما يعكس التفاعل الكبير للمستخدمين ومكانة تريب أدفايزر الرائدة في تقديم الإرشادات السياحية. أظهرت نتائج استبيان شمل 4850 مشاركاً من ست دول استمرار الاهتمام القوي بالسفر الدولي، لاسيما نحو الوجهات الثقافية والغنية بالمأكولات.

سحر دبي

ووصف التقرير «كل تجربة في دبي بأنها أكثر من رائعة»، من برج خليفة العصري إلى الأسواق والمراكز التجارية المليئة بالذهب والمجوهرات. كما وصفت «تريب أدفايزر» دبي أنّها مدينة حيث يمكن تحقيق الأحلام؛ سواء كان ذلك التزلج في أماكن مغلقة، أو ركوب الكثبان الرملية في الصحراء، أو الانزلاق بالحبال فوق المدينة.

واستعرض التقرير عدداً من الأماكن التي يمكن زيارتها في دبي والتنزه في أزقتها مثل حي الفهيدي التاريخي لاكتشاف دبي في منتصف القرن التاسع عشر، أو زيارة مسجد جميرا «أحد المساجد المفتوحة لغير المسلمين»؛ للتعرف على الثقافة الإماراتية.

تحليل البيانات

وكشفت بيانات «تريب أدفايزر» عن عدة رؤى أبرزها الحضور القوي للوجهات الآسيوية مثل: أوساكا، وسيؤول وكوالالمبور، في الفئات الرائجة. وكشف تقرير «تريب أدفايزر» أنَّ الطعام يظل دافعاً أساسياً وراء قرارات السفر، خصوصاً في الوجهات الحضرية، وهو ما قد يؤثر على أقسام تقييم المطاعم وحجوزاتها لدى تريب أدفايزر.

وقالت كريستين دالتون، رئيسة تريب أدفايزر: «على مدار الـ25 عاماً الماضية، تطورت تريب أدفايزر لتصبح المنصة العالمية الرائدة في تقديم التوجيهات السياحية، مستفيدةً من رؤى المسافرين حول العالم». وأضافت: «تعكس جوائز خيارات المسافرين بناءً على أكثر من مليار تقييم ورأي على موقعنا اليوم، الوجهات المفضلة لمجتمع السفر العالمي - بدءاً من الوجهات نفسها وحتى كل ما يجعلها مميزة بما في ذلك المطاعم والفنادق والتجارب».