دبي تستضيف مؤتمر صيانة ومعرض تصميم داخلي للطائرات

تنطلق فعاليات الدورة المرتقبة من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات في دبي الشهر المقبل، وتستمر ليومين بحضور مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة توريد قطاع الطيران.

وتقام دورة هذا العام من الفعالية 10 و11 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته دورة العام الماضي بحضور 7.500 زائر و250 جهة عارضة من 99 دولة.

وتستضيف منصة جو لايف ثياتر أكثر من 80 من قادة القطاع المحليين والعالميين، وتتيح للزوار الحضور مجاناً والتعرف على رؤى ومعارف حصرية، إلى جانب فرص التواصل لوضع استراتيجيات فعالة ورسم ملامح مستقبل صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات وتصميم المقصورات الداخلية.

ويتناول معرض صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات مجموعة من المواضيع المهمة، من بينها سبل معالجة التحديات المتعلقة بالسعة وتطوير التحول الرقمي وتعزيز استخدام وقود الطيران المستدام، ويتولى قيادة هذه الحوارات نخبة من خبراء القطاع، بمن فيهم راينر فينك، نائب رئيس صيانة محطات الطاقة في السعودية هندسة الطيران؛ وزياد الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط؛ وشون دو بليسيس، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى تيكسل إير؛ وأحمد بقادم، مدير الهندسة والصيانة في طيران أديل.

وتركز جلسات مؤتمر الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات على الاستدامة والتطورات التكنولوجية، وحلول سلسلة التوريد، وخصوصاً مع بروز توجهات مثل مفاهيم المقصورة المتطورة، واستراتيجيات تجربة الركاب المخصصة، والارتقاء بعمليات تحديث المقصورة.

وتشمل قائمة المتحدثين من الخبراء كلاً من تيرو تاسكيلا، الرئيس التنفيذي لشركة بيوند؛ وجو روان، المدير المساعد للشؤون الاستراتيجية في شركة بريمان جود؛ والدكتور برافين سريفاستافا، الرئيس التنفيذي لشركة إيروتشامب للطيران؛ ومحمد الشريف، مدير قسم التصميم الداخلي للطائرات لدى طيران الخليج.