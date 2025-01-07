"العربية للطيران" تطلق رحلات جديدة بين الشارقة وأديس أبابا

أعلنت «العربية للطيران»، عن إطلاق رحلات جديدة ومباشرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا انطلاقاً من الشارقة اعتباراً من 30 يناير، بمعدل 3 رحلات أسبوعياً، أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا إضافة أديس أبابا إلى شبكة وجهات «العربية للطيران» المتنامية. ويؤكد إطلاق الخدمة الجديدة التزامنا بتعزيز التواصل ودعم العلاقات الاقتصادية والثقافية بين دولة الإمارات وإثيوبيا. ومن خلال توسيع وجهاتنا انطلاقاً من الشارقة، نسعى إلى تعزيز قطاعي التجارة والسياحة مع الاستمرار في تقديم خيارات سفر مريحة ومعقولة التكلفة لعملائنا».

فرص جديدة

وتمثل إضافة الخدمة الجديدة إلى إثيوبيا على حرص «العربية للطيران» في دعم النقل الجوي بين الإمارات وأفريقيا، مما يسهم في تقديم فرص جديدة للسياحة والتجارة والاستثمار.

وتشغل «العربية للطيران» أسطولاً يضم 81 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية.

وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة «SkyCafe» الموجودة على متن الطائرة وعلاوة على ذلك، تقدم «العربية للطيران» «Air Rewards» وهو برنامج ولاء مبتكر يمكن للمسافرين من خلاله كسب النقاط وتحويلها وإنفاقها.