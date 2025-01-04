انطلاقة قياسية لمطار دبي الدولي 2025

يستعد مطار دبي الدولي (DXB) لبداية قياسية في عام 2025 مع توقعات باستقبال 4.3 ملايين مسافر خلال الأسبوعين الأولين من العام الجاري، الأمر الذي يمهد الطريق لأكثر شهور يناير ازدحاماً على الإطلاق.

وبحسب بيانات أولية للحجوزات سجلت حركة المرور اليومية ذروتها أمس، حيث وصل عدد المسافرين إلى 311 ألف مسافر، في حين من المتوقع أن يسجل معدل عدد المسافرين اليومي خلال أول أسبوعين نحو 287,000 مسافر، وبزيادة تقدر بنحو 8 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، ونحو 6 % مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في 2018 - 2019.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي زيادة في عدد المسافرين الدوليين الذين يغادرون بعد موسم الأعياد، إضافة إلى عودة المقيمين من عطلاتهم. وشهد مطار دبي الدولي حالة من النشاط الكثيف خلال الأيام الماضية مع انتعاش حركة السياحة والسفر من وإلى دبي حيث وصلت الحركة إلى مستويات غير مسبوقة خلال احتفالات رأس السنة الجديدة مع تدفق السياح والزوار من أنحاء العالم وأيضاً مع نشاط حركة السفر من دبي إلى العديد من الوجهات الإقليمية والعالمية.

وبصفته المطار الرائد عالمياً للمسافرين الدوليين، يظل مطار دبي معياراً عالمياً للتميز التشغيلي، حيث يوفر شبكة اتصال واسعة وتجربة سفر سلسة للضيوف.

وتجاوزت حركة المسافرين في مطار دبي الدولي مستويات عام 2019، حيث استقبل 87 مليون مسافر خلال عام 2023، بينما من المتوقع أن تكشف الإحصائيات المرتقبة وصول عدد المسافرين إلى 92 مليوناً مع نهاية 2024. ويعد «دبي الدولي» المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للمسافرين وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي لعام 2023.