«ويز إير أبوظبي» تقدم خصومات حصرية

كشفت ويز إير أبوظبي، عن خصومات حصرية حتى 25% على مجموعة مختارة من الرحلات بمناسبة العام الجديد، حيث يمكن للمسافرين الراغبين بالتخطيط المبكر لرحلاتهم الاستفادة من العرض الترويجي عند إجراء حجوزات بين 3 يناير و31 مايو 2025.

وتتوفر التذاكر للبيع حالياً عبر الموقع الإلكتروني www.wizzair.com، وعلى تطبيق الهواتف المحمولة الخاص بالشركة المتاح بالعربية، وبأسعار من 199 درهماً. وتشمل الرحلات كلاً من أبوظبي إلى الإسكندرية (مصر)، وألماتي (كازاخستان)، وعمّان (الأردن)، والعقبة (الأردن)، وأستانا (كازاخستان)، وأثينا (اليونان)، وباكو (أذربيجان).

كما يشمل العرض رحلات إلى كل من بلغراد (صربيا)، وبيشكيك (قيرغيزستان)، والقاهرة، وكيشيناو (مولدوفا)، وكلوج (رومانيا)، والدمام (المملكة العربية السعودية)، إلى جانب رحلاتها من أبوظبي إلى كوتايسي (جورجيا)، ولارنكا (قبرص)، وماليه (جزر المالديف)، والمدينة المنورة وسمرقند (أوزبكستان)، وساراييفو (البوسنة) وصوفيا (بلغاريا) وسوهاج (مصر) وطشقند (أوزبكستان)، وتركستان (كازاخستان) وتيرانا (ألبانيا)، وفارنا (بلغاريا) ويريفان (أرمينيا).