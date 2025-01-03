مطار الشارقة يكرم الفائزين في برنامج «لأننا نهتم»

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي أسماء الفائزين ببرنامج «لأننا نهتم»، الذي يهدف إلى رصد آراء المتعاملين وملاحظاتهم حول جودة الخدمات المقدمة في المطار، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات بشكل مستدام لضمان تقديم تجربة متميزة تتماشى مع تطلعات المسافرين وتحقق أعلى مستويات الرضا.

وقام الدكتور أحمد الحمودي، مدير إدارة خدمة المتعاملين في هيئة مطار الشارقة الدولي، وبحضور عدد من مسؤولي الهيئة، بتكريم المشاركين في برنامج «لأننا نهتم»، ومن بينهم خمسة فائزين قدّموا مقترحات تطويرية قيّمة لتعزيز الخدمات المقدمة في المطار، بما في ذلك مقترح مميز لخدمة فئة أصحاب الهمم، حيث تم منحهم تذاكر سفر مجانية مقدمة من شركة العربية للطيران، الراعي الرئيسي للبرنامج الذي انطلق لأول مرة عام 2009، مما يمثل منصة حيوية تهدف إلى تعزيز التواصل مع المتعاملين، وتوفير فرص للتطوير المستمر بما يضمن الارتقاء بتجربة السفر في مطار الشارقة.

وأكد الدكتور أحمد الحمودي أن برنامج «لأننا نهتم» يمثل نموذجاً لنجاح التعاون بين المطار وشركائه الاستراتيجيين، ويجسد رؤية مطار الشارقة لتقديم خدمات بأعلى المعايير العالمية، وتعزيز مكانته كأحد المرافق الحيوية التي تعكس تطلعات إمارة الشارقة في التميز.

ويعتمد مطار الشارقة على نهج شامل ومتعدد القنوات لجمع آراء المتعاملين وملاحظاتهم، تشمل استبيانات الرضا المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني للمطار، وتطبيق الهاتف المحمول، إلى جانب المقابلات المباشرة مع الموظفين. كما تُرسل استبيانات مخصصة عبر البريد الإلكتروني للمسافرين بعد انتهاء رحلاتهم.