«حكايات الشتاء» على خور أم القيوين

انطلقت، أمس الأول، على واجهة الخور المائية بأم القيوين، بتنظيم من دائرة السياحة والآثار ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، فعالية «حكايات الشتاء» التي تستمر حتى 2 فبراير المقبل خلال عطلة نهاية كل أسبوع.

وتأتي «حكايات الشتاء» لتقدم تجربة استثنائية تجمع بين أجواء الشتاء ومتعة التسوق والاستمتاع بالمأكولات الشهية، حيث تتميز الفعالية بمشاركة واسعة من المطاعم المتنوعة والأسر المنتجة، كما تسعى إلى تعزيز الروابط المجتمعية بين الأفراد مع تقديم وجهة ترفيهية تثري روزنامة الإمارة خلال موسم الشتاء.

وتتنوع فعاليات «حكايات الشتاء» لتناسب جميع أفراد العائلة من خلال تنظيم العديد من الفقرات الترفيهية المتنوعة، إلى جانب دعم مشاريع رواد الأعمال من الشباب والأسر المنتجة عبر توفير منصات لعرض وبيع منتجاتهم. إلى ذلك، استقبلت أم القيوين عام 2025 بفعاليات متنوعة وعروض ساحرة للألعاب النارية، امتدت على طول واجهة الخور المائية، بحضور أعداد كبيرة من سكان الإمارة وزائريها. وتضمنت الفعاليات التي نظمتها دائرة السياحة والآثار، أنشطة ترفيهية متنوعة.