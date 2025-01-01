طيران الإمارات تشغّل رحلة إضافية إلى كولومبو والإيرباص A350 إلى الكويت والبحرين

أعلنت طيران الإمارات تشغيل رحلة إضافية بين دبي وكولومبو، اعتباراً من 2 يناير 2025، ما يزيد السعة المقعدية على هذا المسار بنسبة 30%.

ووفق بيان صحفي صادر عن الناقلة سيتم تشغيل الرحلة الإضافية بمعدل ست مرات أسبوعياً حتى 31 مارس 2025، يومياً ما عدا يوم «الأربعاء».

واعتباراً من الأول من أبريل 2025 ستشغل طيران الإمارات رحلة أسبوعية سابعة يوم «الأربعاء» بوقت مغادرة معدل.

وتستوعب الرحلة الإضافية ما يصل إلى 360 راكباً، وتنقسم إلى 8 أجنحة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة الأعمال، و310 مقاعد في الدرجة السياحية.

وبذلك فمع الرحلات الأربع اليومية ستوفر طيران الإمارات أكثر من 2800 مقعد يومياً من وإلى كولومبو، وما يصل إلى 160 طناً من البضائع على الرحلات نفسها.

وبدأت طيران الإمارات عملياتها إلى سريلانكا في أبريل 1986، ونقلت أكثر من 12 مليون مسافر من وإلى كولومبو منذ بدء العمليات.

كما أعلنت الناقلة عن تقديم موعد تشغيل أحدث طائراتها من طراز الإيرباص A350 إلى الكويت والبحرين إلى 8 يناير المقبل، ما يجعلهما الوجهتين الثانية والثالثة، التي تخدمها الناقلة بأحدث طائراتها.

وستشغل الناقلة طائرة الإيرباص A350 الجديدة على رحلة يومية من وإلى الكويت، فيما ستخدم الناقلة البحرين بطائرتها الجديدة عبر رحلتين يومياً من وإلى المنامة، وتتميز طائرة الإمارات A350-900 بتقسيم الدرجات الثلاث بمقصورات فسيحة، تتسع لـ 312 راكباً، حيث يضم الجيل الجديد من درجة الأعمال 32 مقعداً قابلة للتحول إلى سرير بتوزيع 1-2-1، والدرجة السياحية الممتازة 21 مقعداً بتوزيع 2-3-2، والدرجة السياحية 259 مقعداً بتوزيع 3-3-3، لتوفير تجربة سفر أكثر راحة للركاب.

وتخدم طيران الإمارات الكويت منذ عام 1989، وتشغل حالياً 29 رحلة أسبوعياً، وتعد طائرة الإمارات الإيرباص A350 المتجهة إلى الكويت ثاني طراز من الطائرات يضم مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، ومقاعد درجة الأعمال المصممة حديثاً، بعد تشغيل طائرة البوينج 777 المحدثة في أكتوبر الماضي. وتشغل طيران الإمارات 22 رحلة أسبوعية إلى البحرين، والتي سيتم خدمتها الآن بمزيج من طائرات البوينج 777 والإيرباص A350.