«العربية للطيران» تدشن رحلاتها المباشرة بين رأس الخيمة وطشقند

دشنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أولى رحلاتها المباشرة انطلاقاً من رأس الخيمة إلى عاصمة أوزبكستان، طشقند.

وانطلقت الرحلة الافتتاحية من مطار رأس الخيمة الدولي مباشرةً إلى مطار إسلام كريموف طشقند الدولي. وتوفر الرحلات الجديدة للمسافرين خيارات سفر مريحة وموثوقة وبأسعار معقولة. وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: يسرنا بدء تشغيل الرحلات المباشرة بين رأس الخيمة وطشقند، مما يعزز شبكة وجهات «العربية للطيران» انطلاقاً من الإمارة. وتؤكد الخدمة الجديدة التزامنا بتوفير خيارات سفر سلسة وقيمة للمسافرين، كما تمثل خطوة إضافية للمساهمة في نمو القطاع السياحة في رأس الخيمة.

ومع إضافة الرحلات الجديدة إلى طشقند، أصبحت «العربية للطيران» تخدم 8 وجهات انطلاقاً من رأس الخيمة.