«العربية للطيران» تطلق أولى رحلاتها بين رأس الخيمة وموسكو

رأس الخيمة - البيان

بدأت «العربية للطيران» تسيير أولى رحلاتها المباشرة بين مطار رأس الخيمة الدولي ومطار موسكو دوموديدوفو الدولي، مما يعزز شبكة وجهاتها المتنامية. وتنطلق الخدمة الجديدة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، مما يعزز النقل الجوي بين الإمارات وروسيا. واحتفاءً بهذه المناسبة، أُقيم حفل افتتاحي في مطار رأس الخيمة الدولي بحضور ممثلين عن «العربية للطيران» وهيئة مطار رأس الخيمة الدولي.

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسعدنا تسيير الرحلة الأولى بين رأس الخيمة وموسكو والتي تعكس التزامنا بتوفير خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة لعملائنا، فضلاً عن دعم نمو السياحة والتجارة بين الإمارات وروسيا».

وتوفر شبكة «العربية للطيران» الحالية من رأس الخيمة للمسافرين رحلات مباشرة إلى عدد من المدن الرئيسية بما في ذلك القاهرة وإسلام آباد ولاهور وبيشاور وكاليكوت.

وتشغل «العربية للطيران» أسطولاً من طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع وجود أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية أخرى. كما تم تجهيز الطائرة بخدمة SkyTime، وهي خدمة بث مجانية تتيح للمسافرين مشاهدة مجموعة واسعة من الأفلام واستخدام وسائل الترفيه مباشرةً على أجهزتهم. ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة من خلال قائمة SkyCafe الموجودة على متن الطائرة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر «العربية للطيران» برنامج المكافآت «Air Rewards»، وهو برنامج ولاء رائد وغني بالمكافآت يتيح للمسافرين كسب نقاط الأميال ونقلها وإنفاقها.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة من رأس الخيمة إلى موسكو عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة «العربية للطيران»، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.