«العربية أبوظبي» تسيّر أولى رحلاتها إلى «يكاترينبورغ» في روسيا

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن تسيير أولى رحلاتها إلى يكاترينبرغ في روسيا وتربط هذه الرحلات المباشرة مطار زايد الدولي في أبوظبي بمطار كولتسوفو الدولي في يكاترينبرغ بمعدل رحلتين أسبوعياً، ما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة ومعقولة التكلفة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسرنا إضافة يكاترينبرغ إلى شبكة وجهاتنا المتنامية مباشرة من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتعكس هذه الخطوة التزامنا الدائم بتطوير شبكة وجهات الشركة المباشرة انطلاقاً من العاصمة نحو وجهات دولية جديدة، بالإضافة إلى تقديم خيارات سفر اقتصادية وقيمة للمسافرين. تُعد يكاترينبرغ مدينة غنية بتراثها الثقافي، ونتطلع إلى المساهمة في تعزيز الحركة السياحية والتجارية بين البلدين».

وتعد يكاترينبورغ الوجهة رقم 29 للعربية أبوظبي بعد كل من أحمد آباد، الإسكندرية، ألماتي، عمّان، بغداد، البحرين، باكو، بيروت، القاهرة، شيتاغونغ، تشيناي، كولومبو، دكا، فيصل آباد، كاتماندو، كوتشي، كلكتا، كوزيكود، الكويت، موسكو، ملتان، مسقط، صلالة، صبيحة، سوهاج، طشقند، تبليسي، تريفاندرم، وطرابزون.

وتشغل مجموعة «العربية للطيران» أسطولاً من طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع وجود أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية أخرى. كما تم تجهيز الطائرة بخدمة SkyTime، وهي خدمة بث مجانية تتيح للمسافرين مشاهدة مجموعة واسعة من الأفلام واستخدام وسائل الترفيه مباشرةً على أجهزتهم.