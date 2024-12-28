دبي تحتضن سوق السفر العربي في أبريل المقبل

تحتضن دبي فعاليات معرض سوق السفر العربي من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025 حيث يبحث المشاركون مستقبل السياحة، تحت شعار: «السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز الاتصال». في ضوء النمو غير المسبوق الذي يشهده قطاع السفر والسياحة العالمي.

ومن المقرر أن يلعب معرض سوق السفر العربي 2025، دوراً محورياً في تشكيل مستقبله، حيث يوفر معرض سوق السفر العربي، منصة مثالية للتواصل وتبادل المعرفة، وفرص العمل من خلال الجمع بين المهنيين وقادة الصناعة من قطاعات الترفيه والمؤتمرات والمعارض والسفر الفاخر والسفر للشركات تحت سقف واحد، ما يسمح للمشاركين باستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات والتطورات في أنحاء العالم.

ويتوقع مجلس السفر والسياحة العالمي، أن يسجل قطاع السفر والسياحة عاماً قياسياً، بمساهمة اقتصادية تبلغ 11.1 تريليون دولار، ووفقاً للمجلس، فإن هذا سيوفر إتاحة 348 مليون وظيفة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يوظف القطاع 449 مليون شخص على مستوى العالم في العقد المقبل.

واستقبل معرض سوق السفر العربي 2024، أكثر من 47 ألف زائر من أكثر من 161 دولة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17.7 % على أساس سنوي، مقارنة بالدورة السابقة، وخلال المعرض، سيقدم خبراء دوليون وإقليميون، برنامج مؤتمرات مكثفاً حول المراحل العالمية والمستقبلية للحدث.