لامين يامال يستمتع بإجازته في دبي

انضم لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا إلى مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم العالمية، الذين اختاروا قضاء إجازتهم الشتوية، والاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة في دبي، على غرار نجمي ريال مدريد، لوكا مودريتش، وتيبو كورتوا، وذلك تزامناً مع حضورهم لحفل جوائز «دبي غلوب سوكر» المقرر، اليوم، في منتجع أتلانتس النخلة.

ونشر يامال مقطع فيديو «ستوري» على حسابه في إنستغرام وهو يتناول اللحم في مطعم الشيف الشهير نصرت في دبي، كما نشر سيف بالحصا صوراً ليامال أثناء زيارته لمزرعته، التي تقع في منطقة الخوانيج، وتضم أنواعاً مختلفة من الحيوانات، وتعد الوجهة المثالية لمشاهير الفن والرياضة.

ويوجد يامال حالياً في دبي لقضاء إجازته الشتوية، والمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل دبي غلوب سوكر. وغاب يامال عن مواجهة القمة، التي خسرها فريقه من أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد بداعي الإصابة التي تعرض لها أمام ليغانيس (0 - 1)، في الجولة السابعة عشرة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها يامال في الكاحل هذا الموسم، بعد الأولى مطلع الشهر الماضي في المباراة ضد النجم الأحمر الصربي (5 - 2)، حيث غاب لمدة أسبوعين.