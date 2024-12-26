دبي تتصدر وجهات السفر العالمية في 2025

تصدرت دبي قائمة أبرز الوجهات السياحية العالمية لصيف 2025، وفقاً لقائمة موقع السفر العالمي Booking.com، لأفضل 10 وجهات عالمية للسفر في 2025. وكانت دبي إحدى الوجهات البارزة في القائمة، ما يعكس مكانتها واحدة من أكثر الوجهات جذباً للسياح.

وتشتهر دبي بمزيجها الفريد من الفخامة الحديثة والتقاليد العربية، وتقدم تجارب استثنائية تتراوح بين التسوق الراقي في مراكز مثل دبي مول، والاستمتاع بالمناظر الخلابة من برج خليفة وتجربة الأحياء التراثية مثل حي الفهيدي التاريخي.

وتعد دبي نقطة جذب لعشاق المغامرة، بفضل أنشطة مثل التزلج على الرمال، والقفز بالمظلات فوق نخلة جميرا، والاستمتاع برحلات السفاري في الصحراء. وتمكنت البرازيل من حجز مكانها بين أبرز الوجهات السياحية العالمية لصيف 2025، حيث تضمنت القائمة مدناً مثل لندن وباريس، وفلوريانوبوليس، وريو دي جانيرو. وفلوريانوبوليس، عاصمة ولاية سانتا كاتارينا في جنوب البرازيل.