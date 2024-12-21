«ويز إير» تقدم عرضاً مميزاً بمناسبة موسم الأعياد

كشفت «ويز إير أبوظبي» عن تقديم عرض مميز على الرحلات الجوية إلى مجموعة متنوعة من الوجهات الاستثنائية، وذلك احتفالاً بموسم الأعياد واقتراب نهاية العام، بما يتيح لعشاق السفر الاستمتاع بأجمل الأوقات في هذه الفترة المميزة من العام، من خلال السفر إلى وجهاتهم المفضلة بأسعار معقولة. وتتوفر التذاكر للبيع حالياً عبر الموقع الإلكتروني وعلى تطبيق الهواتف المحمولة الخاص بالشركة والمتاح باللغة العربية، بأسعار تبدأ من 99 درهماً فقط.

وعززت الشركة عروضها من خلال زيادة سعة رحلاتها بنسبة 40% إلى أكثر الوجهات المفضلة في موسم الشتاء، حتى يتسنى للركاب تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأسعار المنخفضة والمنتجات والخدمات المريحة والمخصصة طيلة شهري ديسمبر ويناير.

وقال يوهان إيدهاجن، المدير الإداري للشركة: يسرنا تقديم هذا العرض المميز مع اقتراب موسم الأعياد، والذي يوفر لعشاق السفر أسعاراً مخفضة طيلة شهري ديسمبر ويناير، ليتسنى لهم قضاء أجمل الأوقات والاحتفال مع أحبائهم في وجهاتهم المفضلة وبأسعار منخفضة.

كما قمنا بزيادة سعة الرحلات إلى الوجهات المفضلة في فصل الشتاء بنسبة 40%، لتقديم تجربة مريحة لجميع المسافرين. وتلتزم «ويز إير أبوظبي» بترسيخ مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة في مجال الرحلات الجوية ميسورة التكلفة، لتمنح الجميع تجارب سفر مميزة. ونتطلع إلى استقبال المسافرين على متن رحلاتنا الجوية للاستمتاع بالتجارب الفريدة التي نوفرها.

وقامت الشركة بتوسيع نطاق «ويز ملتي باس»، الخدمة الرائدة والمبتكرة للاشتراك في الرحلات الجوية والتي تتيح للمسافرين الدائمين إمكانية السفر عدة مرات شهرياً من الإمارات لاستكشاف وجهات جديدة ومتعددة، بالتوازي مع تحقيق مزيد من الوفورات.

ويمكن لمستخدمي ويز ملتي باس الاستفادة من سعر ثابت لتذاكرهم وأمتعتهم على مدار العام وفي جميع المواسم، والحصول على توفير يصل إلى 40% على تذاكر السفر إلى أبرز الوجهات.