«العربية للطيران» تحتفي بتسيير أولى رحلاتها المباشرة إلى فيينا

أعلنت «العربية للطيران» عن تسيير أولى رحلاتها المباشرة بين الشارقة وفيينا. وقد تمّ الاحتفاء بهذه المناسبة من خلال تنظيم فعالية في مطار الشارقة الدولي ومطار فيينا الدولي، في خطوة تؤكد على التزام «العربية للطيران» بتوسيع شبكة وجهاتها ورحلاتها التي تربط بين الإمارات والنمسا.

وقد انطلقت الرحلة الأولى، وعلى متنها نخبة من كبار الشخصيات بما في ذلك الدكتور إيتين بيرشتولد، سفير النمسا لدى الإمارات، وممثلين عن «العربية للطيران»، بعد حفل افتتاحي أقيم بحضور رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي علي سالم المدفع وكبار المسؤولين في «العربية للطيران».

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»:

يعكس إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى فيينا التزام «العربية للطيران» الراسخ بتوسيع شبكة وجهاتها وتزويد المسافرين بالمزيد من فرص السفر لاستكشاف وجهات جديدة ومميزة. كما يسعدنا تعزيز حضورنا في أوروبا، حيث تعكس إضافة فيينا إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من الشارقة التزامنا بضمان تجربة سفر سلسة ومريحة وبتكلفة معقولة للمسافرين.

من جانبه، قال يوليان ييجاه، الرئيس التنفيذي المشارك ومدير العمليات في مطار فيينا: تسهم الرحلات المباشرة التي تربط بين فيينا والشارقة في تلبية احتياجات سوقٍ متنامٍ بشكل سريع وتوفير خيارات سفر مثالية للمسافرين إلى كافة أنحاء العالم. أصبح بإمكان المسافرين الآن الاستمتاع برحلة مميزة تربط بين النمسا ودولة الإمارات.

حيث يمكن للراغبين من النمسا التوجه إلى الإمارات للاستمتاع بالأجواء المشمسة، بينما تتيح هذه الرحلة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات المتحدة فرصة الاستمتاع بالأجواء الساحرة في فيينا. ويسعدنا أن نواصل تعاوننا المثمر مع "العربية للطيران" عبر استئناف رحلاتها المباشرة إلى فيينا.

وتشغل «العربية للطيران» أسطولاً من طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع وجود أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية أخرى. كما تم تجهيز الطائرة بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية تتيح للمسافرين مشاهدة مجموعة واسعة من الأفلام واستخدام وسائل الترفيه مباشرةً على أجهزتهم.