1.5 مليون زائر للشواطئ الليلية بدبي منذ افتتاحها مايو 2023

أعلنت بلدية دبي عن استقبال الشواطئ الليلية في الإمارة نحو 1.5 مليون زائر، بعد مُضي أكثر من 18 شهراً على افتتاحها في مايو 2023، وذلك ضمن شواطئ جميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1.

والتي يبلغ مجموع أطوالها 800 متر، كجزء من خطط البلدية في تطوير الشواطئ العامة، وتزويدها بالخدمات والمرافق التي تضمن أعلى مستويات الراحة والرفاهية، وجَودة الحياة لمرتاديها من المقيمين والسيّاح، بما يتوافق مع الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في دبي.

وأكد إبراهيم جمعة مدير إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية في بلدية دبي، أن الإقبال الذي شهدته الشواطئ الليلية منذ افتتاحها، يعكس نجاح المشروع الذي صمّمته بلدية دبي، لتوفير تجربة سياحية وترفيهية فريدة، تتيح للسكان والسياح الاستمتاع بجمالية شواطئ دبي ليلاً، وتكفل لهم أعلى درجات الراحة والرفاهية وجَودة الحياة، ضمن جهودها المتكاملة لجعل دبي المدينة الرائدة عالمياً في مجال جَودة الحياة، وضمن أفضل وأهم الوجهات السياحية العالمية.

وقال جمعة: «جهزت بلدية دبي الشواطئ الليلية، لتكون مناسبة لاستقبال أصحاب الهمم وكبار السن، وجعلها صديقة لهم، عبر توفير كراسي عائمة للسباحة، وتأهيل طاقم الإنقاذ لخدمتهم، وتصميم منطقة مجهزة بالكامل كاستراحة لهم، بما يتوافق مع «كود دبي للبيئة المؤهلة»، إضافةً إلى تحسين الخصائص الفنية لرفع مستوى الأمن والسلامة لمرتاديها».

خدمات شاملة

وحرصت بلدية دبي على تزويد الشواطئ الليلية بخدمات متكاملة وتجهيزها بشاشات إلكترونية، لنشر معلومات توعوية وتثقيفية، إضافةً إلى أنظمة إنارة تُمكن الزوار من الاستمتاع بالسباحة فيها على مدار 24 ساعة يومياً.

كما خصصت طاقم إنقاذٍ مؤهلاً لخدمة الزوار، يضم مدير عمليات، ومساعدي مدير عمليات، و3 مشرفين إنقاذ، و16 منقذاً مؤهلاً، فضلاً عن تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات والدراجات الشاطئية، لتحقيق جميع معايير ومتطلبات الأمن والسلامة لمرتادي تلك الشواطئ.

وحددت البلدية فترة السباحة الليلية في تلك الشواطئ من غروب الشمس، وحتى شروق اليوم التالي، بما يجعل إمارة دبي متفردةً في توفير هذا النوع من التجربة على مستوى المنطقة.

وتُشرف بلدية دبي على إدارة القنوات المائية والشواطئ العامة في الإمارة، وكذلك تطوير البنية التحتية لها، وتزويدها بأحدث الخدمات والمرافق المتكاملة الجاذبة التي تعزز من رفاهية وسعادة السكان والمقيمين والسياح، على حدٍ سواء، وتُقدم لهم تجربة ترفيهية مثالية على شواطئ دبي.