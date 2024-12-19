«فلاي دبي» توفّر لمسافريها وجهات متنوعة في موسم الأعياد

توفر فلاي دبي لمسافريها في عطلة الشتاء أفضل وجهات لأسواق أعياد الميلاد، وتوفر الناقلة مجموعة من الوجهات المثالية للمسافرين من الإمارات.

- بازل، سويسرا: متعة أشجار الميلاد بوسط سوق الأعياد في بارفوسربلاتز ومونستربلاتز في بازل، تعد واحدة من أكبر أسواق أعياد الميلاد في سويسرا، ويمكن التمتع بنزهات مسائية والتجول في قلعة بفالز، والاستمتاع بمأكولات أعياد الميلاد، بما في ذلك خبز الزنجبيل، أو الراكليت السويسري أو النقانق المشوية مع إطلالة على نهر الراين.

- بودابست، هنغاريا: تشتهر بسوق عيد الميلاد، في ساحة فورسمارتي في البازيليكا، حيث يمكنك استكشاف الأكشاك المزينة، التي تقدم الحرف اليدوية المجرية. ويعد السوق مكاناً للاستمتاع بالأطعمة التقليدية، بما في ذلك الكستناء المشوية، والكعكة المدخنة، وكعك الزنجبيل، فضلاً عن الملفوف المحشو.

- براغ، جمهورية التشيك: يمكن الاستمتاع بروح عيد الميلاد عند التجول في شوارع براغ الصاخبة في أسواق عيد الميلاد الساحرة، التي تشتهر بأنها من أجمل الأسواق، وأكثرها شعبية في أوروبا. وتقام الاحتفالات في ساحة المدينة القديمة، وساحة وينسيسلاس، وتتميز بأكواخ خشبية مزينة، والتي تبيع الأطعمة التقليدية والسلع المصنوعة يدوياً، وزينة العيد.

- سالزبورغ، النمسا: يعتبر سوق عيد الميلاد النمساوي ، حيث يمكن التجول في السوق التاريخي بسالزبورغ الواقع عند سفح قلعة هوهنسالزبورغ، وهو مكان فريد في قلب موقع التراث العالمي لليونسكو في سالزبورغ، حيث تقدم متاجر السوق أطعمة موسمية.