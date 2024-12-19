«دبي لصناعات الطيران» تستلم 201 مليون دولار من شركات تأمين

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» أنها استلمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عائدات نقدية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 201 مليون دولار من عمليات تسوية مع شركات تأمين محددة بشأن طائرات كانت مؤجرة سابقاً لشركات طيران في الاتحاد الروسي، وذلك بموجب المطالبات التي أصدرتها «دبي لصناعات الطيران» والكيانات المعنية التابعة لها ضد عدد من شركات التأمين وإعادة التأمين.

وبناءً على ما سبق، تكون «دبي لصناعات الطيران» قد استلمت الآن عائدات نقدية تراكمية بقيمة 319 مليون دولار، بما في ذلك التسوية التي تم إنجازها في عام 2023 مع أطراف معينة في ما يخص سبع طائرات.

وسوف تواصل الشركة متابعة دعاواها القضائية في المحاكم الإنجليزية بموجب سياسات التأمين الخاصة بها، كما ستواصل مساعيها الرامية إلى التخفيف من خسائرها في ما يتعلق بطائراتها التي كانت مؤجرة سابقاً لشركات طيران روسية.