«إيرباص» تتطلع للتوسع وتعميق التعاون مع الصين

بعد مرور أربعة عقود على تسليم أول طائراتها إلى البر الرئيس الصيني، تتطلع «إيرباص» إلى مزيد من النمو في أكبر سوق منفردة لطائراتها. وتشير بيانات شركة «إيرباص» في الصين إلى أن نحو 2200 طائرة من طرازاتها تعمل حالياً في الصين، ما يمثل أكثر من 50 % من سوق الطيران المدني في الصين، مقارنة بأقل من 10 % في عام 1995. ورغم عقود من النمو المتسارع، فإن صناعة الطيران الصينية بعيدة عن الوصول إلى مرحلة التشبع ولا تزال لديها إمكانات هائلة للنمو، حسبما قال جورج شيوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص» والرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص تشاينا»، فرع الشركة في الصين.

وتقدر الشركة أن تحتاج الصين إلى نحو 9000 طائرة جديدة خلال العقدين المقبلين. ويعد التعاون بين الصين و«إيرباص» نموذجاً رائداً للتعاون التقني المتقدم بين الصين وأوروبا، حيث يشمل مجالات البحث والتطوير والتصنيع والتجميع النهائي والدعم التشغيلي والتفكيك وإعادة التدوير بعد انتهاء الخدمة. منذ إطلاقه في عام 2008، أنتج خط التجميع النهائي لطائرات «إيرباص A320» في تيانجين حوالي ثلث الطائرات من أصل أكثر من 2000 طائرة «إيرباص» تعمل حالياً في الأسطول الصيني، إلى جانب تسليم طائرات للعملاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.