«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها إلى دمشق بدءاً من 10 يوليو

أعلنت «العربية للطيران»، استئناف رحلاتها المباشرة بين الشارقة ودمشق اعتباراً من 10 يوليو. وستنطلق هذه الخدمة المباشرة بمعدل رحلتين يومياً. وتؤكد هذه الخطوة التزام العربية للطيران المتواصل بتقديم خيارات سفر تتميز بالقيمة المضافة للعملاء بين دولة الإمارات وسوريا.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: يسرنا استئناف الرحلات بين الشارقة ودمشق بعد عدة سنوات من التوقف، ما يعكس التزامنا المستمر بتعزيز السفر الجوي الإقليمي. ويسهم إطلاق هذه الرحلات في خدمة الجالية السورية في المنطقة. ومن خلال توفير رحلتين يومياً، نهدف إلى منح المسافرين مزيداً من الراحة والمرونة، إلى جانب المساهمة في نمو التبادل التجاري والسياحي والثقافي بين البلدين.