«العربية» تضيف سوتشي إلى وجهاتها اعتباراً من يونيو

أعلنت «العربية للطيران»، أمس، إطلاق وجهة جديدة تربط بين الشارقة وسوتشي بروسيا. وستنطلق الرحلات المباشرة الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار سوتشي، بمعدل 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 27 يونيو 2025.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرّنا إطلاق رحلات مباشرة إلى سوتشي، في خطوة تستهدف توسيع نطاق رحلاتنا إلى روسيا وترسيخ العلاقات القوية بين الإمارات وروسيا.

وتعكس الوجهة الجديدة التزامنا بتزويد عملائنا بخيارات سفر أوسع والمساهمة في نمو السياحة والتجارة بين البلدين. ونتطلع قدماً إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا إلى سوتشي». وسوتشي هي المدينة الروسية السادسة التي تسيّر «العربية» رحلاتها المباشرة إليها من الشارقة، وذلك بعد موسكو وكازان وسمارا وأوفا ويكاترينبورغ.