«مرحبا» تقدم خدماتها لـ500 ألف مسافر بمطاري «دبي» و«آل مكتوم» بموسم الأعياد

تستعد «مرحبا»، العلامة التجارية للضيافة في المطارات والتابعة لدناتا، لتقديم خدماتها لقرابة 500 ألف مسافر في مطاري دبي الدولي ودبي وورلد سنترال - آل مكتوم الدولي خلال موسم الأعياد الحالي.

وقال جعفر داود، نائب رئيس أول لدائرة عمليات المطارات في دولة الإمارات: مع عودة أعداد كبيرة من المسافرين إلى بلدانهم وتدفق أعداد متنامية من المسافرين القادمين والمغادرين لقضاء عطلاتهم خلال موسم الأعياد، يشهد الطلب على خدمات الاستقبال والمساعدة والضيافة في المطار ارتفاعاً كبيراً، حيث يحرص فريق مرحبا على تحويل كل مرحلة من رحلة المسافرين عبر المطار إلى تجربة أكثر راحة وسلاسة ومتعة من خلال تشكيلة واسعة من الخدمات المصممة لتلبية احتياجاتهم الشخصية.

تصاعد الطلب

وشهدت «مرحبا» زيادة كبيرة في الطلب على خدمات الضيافة المتميزة في المطارات، حيث كان المسافرون من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة الأمريكية في طليعة المستفيدين من خدماتها، فعلى سبيل المثال قفز عدد المسافرين من الولايات المتحدة الذين اختاروا خدمات الاستقبال والترحيب واستخدام الصالات وخدمة السيارة مع السائق من مرحبا بنسبة 43%، ما يعكس الاهتمام المتزايد للمسافرين على رحلات طويلة بالخدمات النوعية التي توفر لهم الوقت والراحة.

كما واصل نهج «مرحبا» في توفير الضيافة بمعايير رفيعة تلبي المتطلبات الشخصية لكل مسافر في التمتع بشعبية كبيرة لدى الركاب المسنين والعائلات، وخاصة بين المسافرين في الإمارات العربية المتحدة الذين يسافرون في مجموعات كبيرة.

ويتم حجز خدمات مرحبا عادة من قبل الأقارب الحريصين على توفير تجربة سفر سلسة عبر المطار لأحبائهم. وتشمل الأسواق الرئيسية لمثل هذه الحجوزات الهند حيث يستفيد أكثر من 20 ألف مسافر شهرياً من خدمات «مرحبا»، إلى جانب السعودية مع ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات مرحبا بين المسافرين من وإلى المملكة بنسبة 65% وسط طلب قوي من المسافرين من رجال الأعمال هذا العام.

وتم تصميم خدمات «مرحبا» لتوفير أقصى قدر من الراحة للمسافرين، حيث تتيح خدمة إنجاز إجراءات السفر في المنزل الشهيرة للمسافرين إنجاز إجراءات سفرهم والحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة خلال دقائق معدودة بينما هم مسترخون في منازلهم، حيث تتولى فرق مرحبا نقل الأمتعة إلى المطار تمهيداً لتحميلها مباشرة على متن الطائرة، ما يوفر الوقت والجهد للمسافرين ويمنحهم رحلة سلسة عبر المطار في يوم السفر.

كما يمكن للمسافرين اختيار خدمة المواصلات بسيارة مع سائق خاص من «مرحبا»، والتي توفر للعائلات أيضاً مركبات حصرية مجهزة بمقاعد أطفال، مما يضمن لهم رحلة سلسة ومريحة من وإلى المطار.