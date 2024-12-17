فلاي دبي تفتتح صالة درجة الأعمال في المبنى 2 بمطار دبي

كشفت فلاي دبي عن صالة درجة الأعمال الجديدة في المبنى 2 بمطار دبي الدولي. وافتتح حمد عبيد الله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي، الصالة الجديدة لفلاي دبي، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء علي عتيق بن لاحج مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، وجمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي، وماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي.

وتبلغ مساحة الصالة 900 متر مربع، وهي متاحة لمسافري فلاي دبي على درجة الأعمال. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للصالة أكثر من 200 مسافر، وتقع الصالة في موقع ملائم، بعد بوابات الهجرة والأمن في منطقة المغادرين بالمبنى 2 بمطار دبي. وتقع بوابة الصعود لمسافري درجة الأعمال إلى الطائرة في صالة درجة الأعمال، ما يمكّن المسافرين من استخدام حافلات درجة الأعمال المخصصة لرحلاتهم المحددة مباشرة من الصالة.

وقال حمد عبيد الله: «يتزامن افتتاح صالتنا الجديدة، مع احتفالنا هذا العام بمرور 15 عاماً على انطلاق عملياتنا. تؤكد الصالة الجديدة التزام فلاي دبي بالتطور المستمر، والاستثمار في تحسين تجربة العملاء، سواء في الأجواء أو على الأرض. ستوفر الصالة الجديدة تجربة سفر ممتعة وسلسة لركاب درجة الأعمال من المبنى 2 بمطار دبي. نتوجه بجزيل الشكر للجهات المعنية كافة، والشركاء الاستراتيجيين في المطار، على دعمهم لتحقيق هذا الإنجاز، والترحيب رسمياً بالعملاء في الصالة الجديدة بتصميماتها المبتكرة».

وتتميز الصالة بجماليات حديثة، تتضمن الضوء الطبيعي. وتستلهم جمال الكثبان الرملية الصحراوية. وقال محمد حسن نائب الرئيس الأول لخدمات المطار والشحن في فلاي دبي: «تعتبر الصالات عنصراً أساسياً لتجربة السفر السلسة والمريحة، التي نهدف إلى تقديمها لعملائنا. وتوفر صالة فلاي دبي لدرجة الأعمال، مزيداً من الراحة لركابنا، الذين يبحثون عن تجربة سفر أكثر خصوصية، سواء كانوا يسافرون للعمل أو الترفيه. ونحن سعداء بالترحيب بمسافرينا في الوقت المناسب، مع بدء موسم العطلات المزدحم». ويمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات، الاستفادة من مميزات صالة درجة الأعمال لفلاي الجديدة، وفقاً لفئة العضوية.